قضية رشوة .. تفاصيل اتهام القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال



القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال



كشف مصدر مطلع على قضية رشوة القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال، تفاصيل حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري في القضية.



رشوة القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال

وقال المصدر لـ القاهرة 24، إنه صدر قرار بحبس القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 16 لسنة 2022 حصر.



شيماء جمال والقاتل

وتابع المصدر أن قضية رشوة القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، متهم فيها أيضا شريكه المقاول حسين «المدان في قضية قتل شيماء جمال أيضا رفقة القاضي» باعتباره وسيطا في الرشوة، بين القاضي المتهم وبين أحد أطراف قضية.

قد يعجبك أيضا...

رشوة قاتل الإعلامية شيماء جمالوأشار المصدر إلى أن تفاصيل قضية رشوة أيمن حجاج جاءت باتفاق كان عبارة عن رشوة 20 مليون جنيه مقسمة بين القاضي 15 وشريكه 5 ملايين للتدخل في سير دعوى قضائية.التحقيق مع القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال في قضية جديدةوأمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية جديدة بتهمة الرشوة.قاتل شيماء جمالورحّلت الأجهزة الأمنية المتهم أيمن حجاج قاتل شيماء جمال، وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة مودعا بمركز إصلاح وتأهيل القطا محكوما عليه بالإعدام شنقًا في قضية القتل عمدًا المعروفة إعلاميًا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.شيماء جمال وشريك القاضيكما تقدم محامي القاضي المفصول قاتل المذيعة شيماء جمال، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.