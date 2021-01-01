شاهد أول ظهور لـ شاومينج في عهد الوزير رضا حجازي



أول ظهور لـ شاومينج أول ظهور لـ شاومينج

عاد أدمن صفحة شاومينج للظهور من جديد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بمناسبة قرب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .



حيث كتب شاومينج لمتابعيه : بسم الله نبدأ حجز امتحانات الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات وعمل جروبات تسريب لكل محافظه .. للاستفسار ابعت رسالة خاص



ومن جانبها .. حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء اي كلام يتم تداوله على صفحات شاومينج وأعوانه

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وقالت وزارة التربية والتعليم : أن شاومينج و اعوانه يحاولون كل عام جذب الطلاب بمثل هذه الرسائل بهدف النصب عليهم والتربح منهم بإيهامهم بفكرة “تسريب الامتحانات”وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن اسطورة تسريب الامتحانات على صفحات شاومينج انتهت منذ سنوات ، مشيرة إلى أن جميع امتحانات الشهادات العامة في مصر تكون مؤمنة بالكاملشاومينجوعلى جانب آخر كانت قد رصدت مديرية التربية والتعليم بقنا أخطاء استمارات الشهادة الإعدادية 2023 ، حيث تبين وجود أخطاء في رفع الصور الشخصية لبعض طلاب الشهادة الإعدادية.وعلى الفور تواصلت مديرية التربية والتعليم بقنا، مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم، و تقرر إتاحة تعديل أخطاء استمارات الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة.تعليمات لمديري المدارسوبناء عليه تم التنبيه على مديري المدارس الإعدادية بمحافظة قنا، بمراجعة جميع استمارات الشهادة الإعدادية 2023 الإلكترونية مراجعة دقيقة ومطابقتها مع الصور الشخصية وفي حالة وجود خطأ يتم:- استلام استمارات الشهادة الإعدادية 2023 التي بها خطأ من الطلاب وعند تسليمها للكنترول يتم عمل افادة تعتمد من مدير المدرسة بأن الصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية خطأ ويرفق معها صورة شهادة ميلاد الطالب وتدبس بالإفادة صورة شخصية للطالب وتسلم لمندوب لجنة النظام والمراقبة بالغرفة عند تسليم الاستمارات بالمديرية.-توضع استمارات الشهادة الإعدادية 2023 في نفس ترتيبها وتميز بوضعها في مظروف مختلف لسهولة الوصول إليها.- مراجعة اللغة الأجنبية الثانية في استمارات الشهادة الإعدادية 2023 حيث ان جميع الطلاب النظاميين والمنازل معفيين من هذه اللغة وفي حالة وجود لغة اجنبية ثانية للطالب يتم التعديل على الموقع الإلكتروني مع عدم الطباعة مرة اخرى على ان يتم شطب اللغة الأجنبية بالاستمارة والختم على موقع اللغة الأجنبية الثانية بخاتم المدرسة للتأكيد على تصويب الخطأ.