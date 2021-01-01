التعليم تقرر .. توزيع ورقة مفاهيم على طلاب الأول والثاني الثانوي في الامتحانات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، حيث تساءل جميع الطلاب وأولياء الأمور عن مدى توفير “ورقة مفاهيم” للطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في اللجان لمساعدة الطلاب من عدمه.



وفي هذا الإطار صرح شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي ????/???? بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة ( عربي / لغات)، وفي ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فقد تقرر ما يلي :



سيقوم السادة الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد "ورقة مفاهيم" بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في حدود محتويات الورقة الامتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها .

لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.



ويسمح للطالب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا خلال الفترة من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد الامتحانات والتي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.