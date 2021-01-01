مثل الجاهز .. الطريقة الصحيحة لعمل الأرز الريزو



الأرز الريزو الأرز الريزو

تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي بمذاق مثل المطاعم شهي ولذيذ.



المقادير لعمل أرز ريزو كنتاكي

نصف كيلو أرز أبيض

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

6 فصوص ثوم كبيرة مفرومة ناعم

ملعقه فلفل أسود مفروم

نصف ملعقة فلفل أحمر حارمفروم :شطة (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

ملعقة كمون ناعم

ملح

فنجان مستردة

ملعقة صغيرة كاري

بيضة



صوص الباربكيو

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