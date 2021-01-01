أتعرف علي .. استخدامات الزيت المستعمل

آثار رواد السوشيال ميديا العديد من التساؤلات حول ظاهرة انتشرت مؤخرا عن إمكانية شراء الزيت المستعمل المتوفر لدى العديد من البيوت بعد الطهي بدلا من التخلص منه بالطرق المعتادة للعديد من ربات البيوت إلا أن الأمر شكل نوعا من الحيرة لدى بعض رواد السوشيال ليتساءلوا من خلال أحد الجروبات الشهيرة من خلال منشور على صفحتها لأحد الأشخاص ضمن الجروب “بيعملوا ايه بزيت الطعام المستعمل الراجل بيقول الكيلوبـ15 جنيه ”
وقد جاءت بعض التعليقات حول إمكانية بيعه مرة أخرى بعد إعادة تدويره لبيعه مرة أخرى لمحلات الفول والطعمية، نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الأخيرة.
استخدامات الزيت المستعمل
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