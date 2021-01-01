أتعرف علي .. استخدامات الزيت المستعمل



الزيت المستعمل الزيت المستعمل

آثار رواد السوشيال ميديا العديد من التساؤلات حول ظاهرة انتشرت مؤخرا عن إمكانية شراء الزيت المستعمل المتوفر لدى العديد من البيوت بعد الطهي بدلا من التخلص منه بالطرق المعتادة للعديد من ربات البيوت إلا أن الأمر شكل نوعا من الحيرة لدى بعض رواد السوشيال ليتساءلوا من خلال أحد الجروبات الشهيرة من خلال منشور على صفحتها لأحد الأشخاص ضمن الجروب “بيعملوا ايه بزيت الطعام المستعمل الراجل بيقول الكيلوبـ15 جنيه ”



وقد جاءت بعض التعليقات حول إمكانية بيعه مرة أخرى بعد إعادة تدويره لبيعه مرة أخرى لمحلات الفول والطعمية، نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الأخيرة.



استخدامات الزيت المستعمل

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يعد من أهم استخدامات الزيت المستعمل هى القيام بعمل الصابون فى المنزل كما يمكن استخدام الزيت المستعمل ايضا فى تشحيم أى شئ فى المنزل للأبواب التى تسبب أصوات مزعجة.يمكن استخدامه أيضا عن طريقق خلطه بالخل لإصلاح الخدوش الموجودة فى الأثاث الخشبي وإعادة اللمعان للأخشاب .يمكن أيضا التخلص من بقايا آثار الطلاء على اليد أو الأسطح من خلال استخدام الزيت المستعمل على مكان الطلاء .يعد الزيت المستعمل أيضا سماد طبيعي للنباتات وعلف للحيوانات عن طريق خلط الزيت المستعمل مع العلف وتقديمه للدواجن .