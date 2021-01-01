بدون أدوية .. نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل



ألم المفاصل ألم المفاصل

يعتبر زيت الخردل شائعًا في المطبخ الهندي ، حيث يتم إنتاجه من بذور نبات الخردل. زيت تدليك شهير ومصل للبشرة وعلاج للشعر ، وهو معروف بنكهته القوية ورائحته النفاذة ودخانه المرتفع.



باعتباره زيتًا متعدد الأغراض، فإن زيت الخردل غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية ، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر غذائية أساسية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة وفيتامين هـ والمعادن والحديد .



وفقا لموقع boldsky يمكن أن يكون استخدام زيت الخردل في الشتاء مفيدًا نظرًا لعدد فوائده ، والتي يمكن أن تساعد في التخفيف من معظم الأمراض والحساسية المرتبطة بالزكام . اليوم ، سنلقي نظرة على فوائد زيت الخردل في الشتاء ، والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام زيت الخردل في الشتاء.

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زيت الخردل في الشتاء: فوائده واستخداماته1. البرد والسعال والاحتقانيساهم الطقس البارد والجاف والهواء الجاف في الإصابة بنزلات البرد والسعال خلال أشهر الشتاء. زيت الخردل علاج فعال لإزالة احتقان الرئتين. يمكنك استخدام زيت الخردل بأمان في الشتاء للتخلص من الأمراض المزعجة المرتبطة بالشتاء .طريقة الاستخدام : لتخفيف احتقان الأنف ، أضف بضع قطرات من زيت الخردل إلى الماء المغلي واستنشق البخار. يمكنك أيضًا فرك مزيج من 1 ملعقة صغيرة من زيت الخردل الدافئ و2-3 فصوص من الثوم المهروس على قدميك قبل الذهاب إلى الفراش لتخفيف احتقان الأنف.2. آلام المفاصلتحتفظ أجسام الإنسان بمزيد من الحرارة أثناء الطقس البارد ، ويزداد تدفق الدم إلى القلب والرئتين بشكل كبير. نتيجة لذلك ، يمكن أن تنقبض الذراعين والكتفين والركبتين والأوعية الدموية مما يؤدي إلى الشعور بالألم .يساعد التدليك المنتظم بزيت الخردل في تخفيف آلام المفاصل والعضلات بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات والمنشطة. بالإضافة إلى توفير الراحة والراحة في التهاب المفاصل ، فقد ثبت أن زيت الخردل يحسن الدورة الدموية مما يساعد في تخفيف الألم.