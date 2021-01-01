نوع خضار غير متوقع يساعد في تكثيف الشعر



تكثيف الشعر تكثيف الشعر

يحتوي الجزر على عدد من الخصائص المفيدة لبشرتك وكذلك لشعرك، إنه مليئ بفيتامينات A و E، وكلاهما يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة رأسك، وبالتالي تعزيز نمو الشعر ومنع الشيب المبكر د، على الرغم من حقيقة أن معظم الفوائد الصحية للجزر مرتبطة بالاستهلاك بدلاً من التطبيق الموضعي ، إلا أنها لم تحظ باهتمام كبير كمنتج للعناية بالشعر.



فوائد الجزر لفروة الشعر

يمكن فرم ‏ 1 جزرة مع زيت زيتون في وعاء زجاجي، بعد وضع الزيت على فروة رأسك وشعرك ، انتظر 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو، فوائد زيت الجزر لشعرك وفروة رأسك عديدة، بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر ، فهو يمنع تساقط الشعر وتقصف الأطراف ، وكذلك يقضي على قشرة الرأس وجفاف الجلد، والأفضل من ذلك ، أنه يحافظ أيضًا على مستويات الرطوبة في الشعر وفروة الرأس



فوائد الجزر لتكثيف الشعر

يجب خلط الأفوكادو في عجينة ناعمة، أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل إلى المعجون في وعاء نظيف، اصنع معجونًا ناعمًا عن طريق خلط المكونات الثلاثة جيدًا، بعد ذلك ضعيه على شعرك أثناء تدليكه بأطراف أصابعك، اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، تأكدي من شطف القناع جيدًا بشامبو خفيف، للحصول على أفضل النتائج استخدم هذا القناع على الأقل مرتين في الشهر، يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة لإصلاح الشعر التالف، من ناحية أخرى ، يعمل العسل على تنعيم الشعر وترطيبه وترطيبه للشعر الجاف يساعد زيت الزيتون في لمعان شعرك ونعومته ونعومته.