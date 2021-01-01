أطعمة خارقة لتدفئة الجسم في الشتاء



أطعمة خارقة لتدفئة الجسم أطعمة خارقة لتدفئة الجسم

نرغب جميعا فى معرفة طرق تساعد على تدفئة الجسم فى فصل الشتاء بشكل يمكننا من ممارسة الحياة بشكل طبيعي وعدم المكوث في المنزل.



ومن أهم الطرق التى تساعد فى تدفئة الجسم، تناول بعض الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء مثل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات.



نعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد على تدفئة الجسم فى الجو البارد “hvrxsolutions”

الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم ، وهما عنصران مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح وتساعد هذه الغدد في تدفئة الجسم وتنظيم درجة حرارته.

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الزنجبيل الدافئيمكن أن يجعلك شاي الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد ومن المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة ويساعد على تدفئة الجسم من الداخل إلى الخارج.أكل الشوفانابدأ يومك بوجبة إفطار ساخنة من الشوفان أو أنواع أخرى من العصيدة والشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف ويمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع بالإضافة إلى إبقائك ممتلئًا ودافئًا، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى .القهوةمن فوائد شرب القهوة الكافيين أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي مما قد يرفع درجة حرارة الجسم. من الناحية الفنية ، يمكن أن تكون القهوة المثلجة أفضل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. ومع ذلك، إذا لم تستطع التخلي عن فنجان القهوة الدافئ بين يديك، فستظل تحصل على فوائد فنجان القهوة الساخن.أكل اللحوم الحمراءتعتبر اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن مصدرًا جيدًا للحديد للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، كما يوفر اللحم فيتامين ب 12 الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.البطاطا الحلوةتحتاج البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتحرك خلال عملية الهضم ، مما يرفع درجة حرارة الجسم وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سي والبوتاسيوم ، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة شتوية دافئة.أكل القرع الجوزيالقرع الجوزي هو وسيلة مغذية للإحماء في يوم بارد وطعام هذا الخريف مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى و توفر المستويات العالية من فيتامين سي والبوتاسيوم دفعة قوية لجهاز المناعة وتساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.اشرب ماءطريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئًا هذا الشتاء هي شرب الماء ويحافظ الماء على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية ويتسبب الجفاف في انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم و يقل احتمال شرب الناس للماء عندما يكون الجو باردًا بالخارج لأنهم لا يشعرون بالعطش.تجنب الكحولتجنب اتباع القول المأثور القديم القائل بأن جرعة من الويسكي يمكن أن تبقيك دافئًا، ومع ذلك، فإن الويسكي وأنواع أخرى من الكحول تخفض في الواقع درجة حرارة الجسم الأساسية و د تشعر بالدفء في البداية ولكن سيكون من الصعب أن تظل دافئًا بمرور الوقت.