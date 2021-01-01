دراسة علمية تجيب .. هل يسبب العسل ارتفاع السكر في الدم؟



العسل العسل



يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن العسل يزيد نسبة السكر فى الدم ويساهم فى تدهور حالة مرضى السكري .. فما صحة هذا الاعتقاد؟!



وفقا لما قدمه موقع “ dedo-tech”، فإن تناول العسل الأصلي يوميا بكمية محدودة يساعد فى الوقاية من مرض السكري ويحسن صحة المصابين به ولكن بنسبة بسيطة.

وأثبتت الدراسات العلمية أن العسل يبطئ ارتفاع نسبة السكر في الدم مقارنة بالسكر العادى أو الجلوكوز بل يمكن أن يحسن العسل حالات مرض السكري غير القابلة للعلاج.



ووجد أن تناول العسل يقلل مستوى الجلوكوز والكوليسترول ويخفض وزن الجسم لدى المصابين بداء السكري مما يساهم فى تحسن صحتهم العامة وخفض حدة الأعراض.

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ولكن قبل تناول العسل لعلاج مرض السكري يجب التأكد من أنه أصلى ونقي بنسبة مائة فى المائة ثم استشارة الطبيب.