اعتماد مواعيد امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة في الجيزة

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امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدء من 14 حتى 26 يناير 2023.

وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022_2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام وطبقا الكتاب الدوري رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
علي أن تشمل الإمتحانات الورقيه على 85? اختيار من متعدد و15?للأسئلة المقالية، ويومي 2 و3 يناير امتحانات خارج المجموع.

المصدر: elbalad

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