تعقد nubia مؤتمر في 26 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة Red Magic 8 Pro



Red Magic 8 Pro Red Magic 8 Pro

شاركت nubia إعلان تشويقي جديد اليوم كشفت من خلاله عن الموعد المقرر للإعلان عن سلسلة Red Magic 8 Pro في الحدث الذي يعقد في 26 من ديسمبر.



وتقدم nubia قريباً للأسواق جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أكدت من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق سلسلة Red Magic 8 Pro.



من جانب أخر لم يوضح الإعلان التشويقي أي تفاصيل حول سلسلة Red Magic 8 Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستقدم اثنان من الإصدارات خلال الحدث.

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أيضاً من المتوقع أن يتوفر اثنان من النماذج من هاتف Magic 8 Pro، على أن يضم النموذج الأول بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما يأتي النموذج الثاني بقدرة بطارية 6000 mAh.