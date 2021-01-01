تعقد nubia مؤتمر في 26 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة Red Magic 8 Pro

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تعقد nubia مؤتمر في 26 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة Red Magic 8 Pro

صورة الخبر: Red Magic 8 Pro
Red Magic 8 Pro

شاركت nubia إعلان تشويقي جديد اليوم كشفت من خلاله عن الموعد المقرر للإعلان عن سلسلة Red Magic 8 Pro في الحدث الذي يعقد في 26 من ديسمبر.

وتقدم nubia قريباً للأسواق جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أكدت من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق سلسلة Red Magic 8 Pro.

من جانب أخر لم يوضح الإعلان التشويقي أي تفاصيل حول سلسلة Red Magic 8 Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستقدم اثنان من الإصدارات خلال الحدث.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر اثنان من النماذج من هاتف Magic 8 Pro، على أن يضم النموذج الأول بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما يأتي النموذج الثاني بقدرة بطارية 6000 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعقد nubia مؤتمر في 26 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة Red Magic 8 Pro

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58505

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager