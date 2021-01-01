تستعرض إعلانات تشويقية تصميم Honor 80 GT وHonor V8 Pro

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Honor 80 GT وHonor V8 Pro

أكدت Honor في وقت سابق على خططها لإطلاق هاتف Honor 80 GT في 26 من ديسمبر، ولقد إستعرضت الشركة تصميم الهاتف، وأيضاً تصميم Honor V8 Pro في عدد من الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً.

وتدعم Honor هاتف Honor 80 GT المرتقب برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث سريع وبكفاءة أعلى في الشاشة.

ويعد هاتف Honor 80 GT الإصدار الثاني لشركة Honor برقاقة كوالكوم بعد هاتف Magic Vs foldable الذي انطلق في وقت سابق هذا العام.

وتؤكد الإعلانات التشويقية على أن هاتف 80 GT يأتي بشاشة OLED بتصميم مسطح، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تشير التسريبات إلى أن Honor تطلق هذا الإصدار للأسواق بسعر منافس.

من جانب أخر يكشف إعلان تشويقي عن جهاز Honor V8 Pro اللوحي المرتقب من الشركة، والذي يشار إلى أنه يدعم الإتصال بلوحة مفاتيح، كما يؤكد الإعلان على أن الجهاز اللوحي يدعم أيضاً قلم stylus.

المصدر: بوابه المتميز

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