ستوسع Meizu خط إنتاجها ليشمل نظارات للواقع المعزز وأجهزة لوحية وساعات ذكية

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صورة الخبر: Meizu
Meizu

أعلنت شركة Meizu أنها ستوسع منتجاتها في المستقبل لتشمل نظارات للواقع المعزز وأجهزة لوحية وساعات ذكية. وبالإضافة إلى هذه المنتجات الجديدة، تخطط الشركة أيضًا لزيادة تعاونها مع Lynk & Co وتعمل حاليًا على نظام FlymeAuto للسيارات، بالإضافة إلى منتجات Lipro المنزلية ومنتجات PANDAER العصرية.

ولقد أعلنت Meizu، التي استحوذت عليها شركة Xingji Times التابعة لشركة Geely مؤخرًا، عن خطط لتوسيع عروض منتجاتها لتشمل مجموعة من الأجهزة الجديدة. فقد كشف المدير العام لقسم المبيعات في Meizu مؤخرًا عن مصفوفة منتجات الشركة الشاملة للسنوات القليلة المقبلة، والتي تتضمن خططًا لإنشاء مصفوفة منتج شاملة مع تجربة غامرة متعددة الأطراف كاملة السيناريوهات.

تخطط Meizu لإطلاق نظارات الواقع المعزز والأجهزة اللوحية والساعات في المستقبل. ويقال إن الشركة ستزيد من التعاون مع Lynk & Co في المستقبل.

وبحسب ما ورد، سيعمل الرئيس التنفيذي الشركة؛ Huang Zhipan، كمستشار استراتيجي لمنتجات العلامة التجارية.

المصدر: بوابه المتميز

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