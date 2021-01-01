كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة غدا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الأربعاء 21 ديسمبر، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية هذا الشهر وهى استطالة عطارد . وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم . وتابع أستاذ الفلك، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.



المصدر: السلطة

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