كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة غدا

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الأربعاء 21 ديسمبر، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية هذا الشهر وهى استطالة عطارد . وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم . وتابع أستاذ الفلك، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.







