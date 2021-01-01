تقيل شاومي آلاف الموظفين.. انخفاض الأرباح 67% على أساس سنوي



شاومي شاومي

تأزم الوضع الاقتصاد وحالة الركود مع ضبابية المشهد العالمي أدى إلى ضغط كبير على الشركات في كل أنحاء العالم، وقطاع التكنولوجيا الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه إحدى أكثر القطاعات نموا حتى وسط أصعب الظروف وقدرة على تحمل التقلبات في الأسواق العالمية لم يكن هذه المرة في مأمن من التحديات الاقتصادية الجمة.



وفقا لتقرير من موقع gizmochina، آثار ارتفاع التكاليف والتضخم، أدت إلى تخلي الشركات الكبيرة في وادي السليكون عن آلاف من موظفيها، فيسبوك و تويتر و انستجرام كلها لجأت لتسريح العاملين كوسيلة لخفض التكاليف وتجاوز العاصفة. وعن قريب ستلحق بهم شركة شاومي Xiaomi الصينية التي تخطط حاليا لتسريح الآلاف من الموظفين.



تتردد أصداء قوية داخل مقرات ومكاتب شركة شاومي Xiaomi عن التسريح مع استمرار الضغوط الاقتصادية ويقال إن العلامة التجارية تخضع عن قريب لعملية تسريح واسعة النطاق ، مع تأثر العديد من الإدارات.

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وفقًا لمصادر من داخل الشركة الصينية، حجم عمليات التسريح كبير ، حيث تعاني جميع أقسام الشركة ولكن نسب الإقالة ستختلف من قم لآخر حسب الحاجة والأهمية.أفاد التقرير أن بعض الإدارات ستشهد تسريحًا للعمال يصل إلى 75? ، بينما بعض الأقسام الأخرى ستكون بنسبة 40? فقط من العاملين، لم يتم تأكيد العدد الكلي لعمليات التسريح ، لكن يُقدر أن تصل إلى 15? من إجمالي العاملين في شاومي. وبحسب ما ورد يتلقى الموظفون المتأثرون تعويضات N + 2 ، والتي تشمل أجرًا مضاعفًا عن أيام الإجازة غير المستخدمة.تأتي أخبار تسريح الموظفين في أعقاب سنة صعبة على شاومي جائت بأداء مالي مخيب للآمال، حيث وصلت الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 28.6 مليار يوان ، والرباع الثاني 20.8 مليار يوان ، والربع الثالث 21.2 مليار يوان ، أي أقل بكثير من المستويات الربع سنوية لعام 2021 التي كانت ما بين 50 إلى 60 مليار يوان وتمثل تراجعًا سنويًا على بنسبة 52.9? للربع الأول في 2021 و 67.1? للربع الثاني و 59.1? للربع الثالث على التوالي.بـ 2500 جنيه.. أرخص موبايل شاومي في 2022 أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلسنتيجة لهذه النتائج المالية السيئة، تتطلع الشركة إلى خفض التكاليف عن طريق تقليل قوتها العاملة، اعتبارًا من 30 سبتمبر ، كان لدى الشركة 35314 موظفًا بدوام كامل ، مع 32609 في الصين ولكن من المتوقع أن تصل هذه الأعداد بنسبة كبيرة مع حلول العام الجديد وأن الجولة الأولى ستشمل 6 آلاف موظف.