بدء تشغيل 3 أقمار صناعية روسية جديدة لتقديم خدمات الاتصالات واستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة «روس كوسموس» الروسية عن تشغيل 3 أقمار صناعية جديدة من فئة «جونيتس»، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، "تم تشغيل 3 أقمار صناعية روسية جديدة من نوع Gonets-M، وهي الأقمار التي أطلقت إلى مدارات الأرض في أكتوبر الماضي".
وأضاف البيان، "الشركة المسؤولة عن تشغيل أقمار جونيتس الروسية أكملت اختبار الأقمار الثلاثة الجديدة، ما سمح بتشغيل هذه الأقمار لتقدّم خدماتها في توفير قنوات اتصال لمستخدمي الهواتف المحمولة والثابتة".
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