يطلقا وكيل سيات وجهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لموديلات من ليون وتوليدو

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صورة الخبر: سيات
سيات

من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك، أعلن الجهاز عن تعاونه مع وكيل الشركة الاسبانية سيات (شركة كيان ايجيبت) وإصدار بيان رسمي جديد خاص ببعض الموديلات من سيارات الشركة التي تم الإعلان عن استدعائها ضمن حملة جديدة للصيانة، حيث كان هذا البيان كالتالي:

وكما هو موضح بصورة البيان، تبين أن هذا الاستدعاء مخصص لفحص وتغيير الوسائد الهوائية اذا لزم الأمر، وهو استدعاء خاص على الموديلات التالية:

- ليون موديلات 2013 و 2014 و 2015.

- توليدو موديلات 2013 و 2014 و 2015.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة على رقم 19178 للحجز المسبق، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

المصدر: التوكيل

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