جوجل تضيف ميزة جديدة لـ«gmail» على الويب..الآن يمكنك تشفير الإيميلات..



gmail gmail

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة البريد الإلكتروني على الويب، وهي إمكانية التشفير من طرف إلى طرف على جيميل Gmail، فأتاحت لعملاء خدمة الأعمال Google Workspace إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها مشفرةً سواء كانت داخل نطاقهم وخارجه.



بما يعني أن أي بيانات حساسة هامة تُسلَّم كجزء من نص البريد الإلكتروني ومرفقاته لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم جوجل، فور تفعيل الميزة.



كما أطلقت جوجل على التشفير اسم E2EE، وهو متاح الآن بمرحلة تجريبية لمستخدمي خدمات التخزين السحابي، جوجل درايف Google Drive، والتطبيقات المكتبية: Docs، وSheets، وSlides، وخدمة الاجتماعات Google Meet، مع خدمة التقويم Calendar.

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وعلى موقع الدعم الخاص بشركة جوجل أوضحت أنه «يتم التعامل مع تشفير المحتوى في متصفح العميل قبل نقل أي بيانات أو تخزينها في خدمة التخزين السحابي درايف، باستخدام التشفير من جانب العميل في Google Workspace»وتابعت جوجل «أن بهذه الطريقة لا يمكن لخوادم جوجل الوصول إلى مفاتيح التشفير أو إتاحة فك تشفير بياناتك. وبعد تفعيل التشفير تُتاح إمكانية إنشاء محتوى مشفر يسهل مشاركته مع الآخرين».