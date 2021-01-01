أدوات مجانية على الإنترنت للمؤثرين لإنشاء محتوى وتصميم الجرافيك وتأسيس مواقع إلكترونية

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نظرًا لاستمرار استخدام الوسائط الاجتماعية في الارتفاع، يتعين على المؤثرين ومنشئى المحتوى البحث عن طرق مبتكرة لإنشاء محتوى جذاب لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح. ومع توفر عدد لا يحصى من الأدوات عبر الإنترنت، وكثير منها يتطلب اشتراكات مدفوعة، قد يكون من الصعب تحديد الأفضل بينهم.



وعرض موقع «NST»، بعض الأدوات المجانية والمفيدة عبر الإنترنت التي تساعد على تحقيق الأرباح من الإنترنت.. وهى كالتالى:



Canva: عبارة عن منصة تصميم جرافيك مجانية يمكن لأى شخص استخدامها لإنشاء محتوى نص تصويرى، حتى دون خبرة في تصميم رسوم الجرافيك.

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ويحتوى على قوالب سهلة الاستخدام وجاهزة للشبكات الاجتماعية، والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير الذي يمكن حفظه بتنسيقات ملفات مختلفة، كما يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المسودات والتصميمات مع الزملاء أو العملاء من خلال رابط Canva القابل للمشاركة.اتجاهات جوجل Google Trends: يمكن لمنشئى المحتوى الاعتماد على مؤشرات جوجل للحصول على رؤى حول أهم عمليات البحث على محرك البحث العالمى جوجل في مختلف البلاد، ولغات مختلفة من أجل مواكبة أحدث الاتجاهات.WIX: منشئ مواقع ويب قوى يضم أكثر من 900 قالب مصمم بشكل استراتيجى، كما أن لديه أدوات تحسين محركات البحث المتقدمة (SEO) لضمان ظهور مواقع الويب وسهولة العثور عليها ضمن نتائج عمليات البحث.UNSPLASH: موقع مجانى للاستخدام، يحتوى على مخزون لا يحصى من الصور التي تغطى الأحداث الجارية والطبيعة.أداة Copy.AI: يقدم حلول كتابة فورية لأى نوع من النسخ، بداية من عناوين منشورات صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعى إلى منشورات مدونتك أو موقعك الإلكترونى. كل ما يحتاجه المستخدمون هو تحديد جمهورهم المستهدف، ليقوم Copy.AI ببقية العمل وإنجازه.إحصاءات الجمهور على الفيسبوك، سيجد منشئو المحتوى Facebook Audience Insights أداة قوية للبحث والتعرف على السوق المستهدفة.وهى أداة مجانية تُمكن المستخدمين من إتقان الجوانب التجارية لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بشركة Meta: Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger.