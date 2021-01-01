يتحول LinkedIn لأداة جديدة تسابق فى سوق التسويق الإلكترونية

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يظن الكثير من مستخدمى الشبكات الاجتماعية أن منصة «لينكد إن» غير مجدية في التسويق، وأنها منصة لـ «التوظيف» فقط، لكنه مفهوم خاطئ، حيث قامت منصة «لينكد إن» بإضافة العديد من الميزات الجديدة التي أصبحت تحقق تسويقا عالى الكفاءة للعديد من المؤسسات والشركات والأفراد، كما أن هناك تطبيقات يمكن مساعدتك على نجاح خطتك التسويقية على منصة «لينكد إن».



وكشف موقع «The Verge» العالمى عن أهم أدوات التسويق على «لينكد إن» لعام 2023 لتطوير الأعمال التسويقية على المنصة.



LinkedIn Sales Navigator، هذه الميزة مخصصة للمبيعات، فهى حزمة Premium أي مدفوعة وليست مجانية، توفر للمستخدم حصة من أرصدة InMail- إرسال رسائل وبريد إلكترونى للشخصيات المهمة على المنصة- والقدرة على فتح المعلومات الكاملة عن الملفات الشخصية المحظورة وواجهة الخيار مع برنامج CRM. كما تساعدك في العثور على العملاء المحتملين للمبيعات وتخزينهم في حسابك للاتصال بهم لاحقًا. وتساعدك حسابات مستكشف المبيعات على مستوى الفريق أيضًا في بناء اتصالات عن طريق تحديد أعضاء الفريق المتصلين بمسؤول مبيعات، مما يوفر لك سرعة إنجاز عمليات البيع لمنتجك بكل سهولة.

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Sales Navigator لـ Gmail، يسمح لك هذا المكون بمشاهدة معلومات حول جهات الاتصال الاجتماعية وعملاء المبيعات القادمين من ملفات تعريف LinkedIn. ووفقًا لـما نشرته LinkedIn عبر مدونتها، يوفر هذا المكون الإضافى رؤى حول سلوك الجمهور المستهدف، مما يتيح لك الفرصة لتحسين عروض المبيعات الخاصة بك، كما أن أداة المكون الإضافى متاحة لمستخدمى حسابات LinkedIn المجانية.أداة Nimble، في حال رغبتك في أخذ جميع بيانات الاتصال الخاصة بك من مكان واحد ووضعها في CRM سهل الاستخدام، فإن ميزات Nimble المتقدمة ستُسهل القيام بذلك مع عدد من الخيارات السهلة، حيث تقوم الأداة بتتبع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، واستهداف الشريحة المستهدفة من جمهورك المستهدف.Expandi، تهدف الأداة لزيادة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. كما أنها تقوم بأتمتة الردود التي تبدو وكأنها رسائل مخصصة، وتساعد في إدارة الحملات الإعلانية، وتعمل مع دردشة منصة «لينكد إن». كما أنها مصممة للعمل مع Sales Navigator وRecruiter Premium.. بمعنى آخر Expandi أداة متوافقة مع عضويات LinkedIn المميزة، لذا فإن منصة «لينكد إن» تحصل على عمولة من المشترك. وتساعدك Expandi في الاستفادة من التحليلات وتتبع الحملة الإعلانية الخاصة بك.Dux-Soup، إذا كنت تريد شيئًا يتفاعل تلقائيًا مع شبكة «لينكد إن» الخاصة بك، أو أثناء البحث أيضًا عن العملاء المحتملين وزيارتهم، فإن Dux-Soup هو الأداة التي ستساعدك على تحقيق هذا. فهى تبحث تلقائيًا على LinkedIn عن ملفات تعريف الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بمنتجاتك وخدماتك.Alfred، أداة أتمتة مصممة لتبسيط وتحسين سهولة استخدام الشركات على «لينكد إن».