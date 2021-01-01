5 أخطاء شائعة للسائقين عند قيادة السيارة اليدوية



قيادة السيارة اليدوية قيادة السيارة اليدوية

تؤثر الطريقة التي تقود بها سيارتك اليدوية بشكل كبير على عمرها الافتراضي، وللحفاظ على علبة التروس والقابض، قد تحتاج إلى التخلص من بعض الأشياء التي كنت تفعلها.



لذلك يوضح «المصري أوتو» خلال السطور التالية بعض الأشياء التي يجب أن تتجنبها إذا كنت تقود سيارة يدوية.



اترك سيارتك في وضع الترس عند الإشارة الحمراء

إذا كنت توقفت عند إشارات المرور، وتنتظر مع انخفاض القابض، وتعشيق الترس أولاً ووضع قدمك على الفرامل، فمن الأفضل أن تتوفق عن ذلك.

قد يعجبك أيضا...

فبالإضافة إلى إجهاد عضلات ساقيك، فإنك تضع ضغطًا لا داعي له على القابض، لذلك من الأفضل وضع سيارتك في الوضع المحايد واستخدام فرملة اليد لإبقائها ثابتة.فعندما تضع سيارتك في الوضع المحايد، يتم حماية القابض من التآكل والتلف غير الضروري.ضع يدك على عصا التروسعند تغيير التروس، من المحتمل ألا تفكر ثانية فيما يحدث خلف الكواليس في علبة التروس اليدوية، ولكن في كل مرة تقوم فيها بتغيير الترس، تتلامس شوكة محدد داخل علبة التروس مع الأجزاء الدوارة لتحديد الترس.قد يؤدي وضع يدك على عصا التروس إلى ممارسة الضغط عن غير قصد على شوكة المحدد والأجزاء الداخلية الأخرى.وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تسريع تلف مكونات علبة التروس، ما يؤدي إلى إحداث ضوضاء أو تكسير التروس أو الفشل المحتمل في اختيار الترس.استخدم القابض لتثبيت سيارتك على المنحدرإذا كان عليك التوقف خلف حركة المرور أثناء صعود على أرض غير مستوية، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن سيارتك لا تبدأ في التراجع.وسيفعل العديد من السائقين ذلك من خلال التمسك بنقطة عض القابض للحفاظ على ثباتهم على المنحدر.ولكن، من خلال القيام بذلك، فإنك تحرق مادة الاحتكاك الموجودة على قرص القابض الخاص بك حيث يدور القابض بسرعة واحدة بينما تتحرك لوحة ضغط المحرك بسرعة أخرى.اربط سيارتك عندما تكون دورات المحرك منخفضةعلى سبيل المثال، إذا كنت تسافر بسرعة 40 ميلاً في الساعة في السرعة الخامسة، فليس من الجيد أن تبدأ فجأة في الضغط على دواسة الوقود.لأنك بذلك، ترسل سيارتك رسائل مختلطة، فعند عد الدورات في الدقيقة المنخفضة، تعتقد سيارتك أنها يجب أن تكون مسترخية، في حين أن قدمك تخبرها بالعمل الجاد.وهذا يسبب ضغطا لا داعي له للمحرك، والذي سيؤثر في النهاية على صحته، وإذا كنت بحاجة إلى زيادة السرعة، فمن الأفضل لك استخدام دواسة الوقود تدريجيًا.ضع قدمك على دواسة القابضيميل بعض السائقين إلى القيادة مع وضع أقدامهم على دواسة القابض، ويمكن أن يتسبب ذلك في اتصال محمل تحرير القابض بغطاء القابض.ما يؤدي إلى حدوث احتكاك عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، وسيؤدي بمرور الوقت إلى حدوث ضوضاء وفشل القابض، وهو إصلاح مكلف.