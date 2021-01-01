«رينو كليو» تحصل على عملية تجميل..قبل إصدار عام ..



رينو كليو رينو كليو

على الرغم من تطور الكروس أوفر، لا تزال السيارات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في أوروبا وهناك الكثير من سيارات السوبر ميني للاختيار من بينها.



مع ذلك، ستصبح القائمة أقصر في عام 2023 مع زوال فورد فييستا، ولكن لا يزال هناك الكثير من سيارات الهاتشباك صغيرة الحجم التي يمكن شراؤها، بما في ذلك رينو كليو.



وبحسب motor1، تجري رينو كليو العمل على عملية شد الوجه في منتصف الدورة لنموذج الفئة B، ومن المقرر أن تنتهي بحلول الصيف المقبل.

قد يعجبك أيضا...

نظرًا لكونها مجرد عملية تجميل بدلًا من التحول إلى الجيل التالي، فلن تختلف كليو اختلافًا جذريًا، لذلك من المتوقع وجود مصابيح أمامية أقل حجمًا، ولكن أعرض مع مصابيح LED قياسية وفتحة أمامية رياضية قليلاً.فيما يعد أكبر جزء من اللغز المتعلق بـ «كليو» 2023، هو ما إذا كانت الشركة التي تحمل الشعار الماسي تنوي منحها مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة.كما انتقد بعض صانعي السيارات لوائح Euro 7 القادمة مشيرين إنها يمكن أن تقتل العديد من السيارات الصغيرة، وإن تحديث المركبات من الفئة A وB للامتثال للتشريعات الأكثر صرامة سيجعل هذه الطرازات باهظة الثمن.بينما ستعمل سيارة «كليو» المحسّنة أيضًا كأساس لسيارة Mitsubishi Colt التي تم تجديدها تصل إلى القارة القديمة لتعكس العلاقة بين Captur وASX.علاوةً على ذلك، ستقدم رينو الجيل السادس من «كليو» في عام 2026 وسيظل لديها محركات احتراق حتى عام 2030 المعلن بالفعل.