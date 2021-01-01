ترصد لقطات تجسّس نيسان «Z» نيسمو



نيسان «Z» نيسمو نيسان «Z» نيسمو

كشفت لقطات التجسس النظرة أولى على نيسان Z نيسمو قيد التطوير، ورصدت عدسات المصورين سيارتان ترتديان أنواعًا مختلفة من التمويه أثناء القيادة على طريق أنجيليس كريست السريع الذي يخترق جبال سان جابرييل في مقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا.



وبحسب motor1، بالمقارنةً بالمعيار Z، تتمتع «نيسمو» بواجهة أمامية أكثر عدوانيّة مع فاصل أكثر سمكًا، وتظهر السيارة ذات غلاف التمويه شريطًا جديدًا يمتد على الأنف، ما يخلق مدخلًا صغيرًا بين غطاء المحرك والمدخل المركزي.



كما يحتوي غلاف Z ذو اللون الأسود على زوج من الشقوق على غطاء المحرك، ويشير هذا إلى إمكانية توفر لوحة معاد تصميمها مع مجاري الهواء.

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رغم أن السيارة ذات غلاف التمويه لا يبدو أنها تحتوي على هذه الفتحات، وعلى طول الجانبين، تبدو العتبات أكثر سمكًا، وتسير السيارة على عجلات ذات 9 أذرع مطلية باللون الأسود، مع ملاقط فرامل حمراء.في الخلف، تأتي Z بجناح على السطح الخلفي، وتمت مراجعة التصميم في الجزء السفلي من المصد الخلفي، ويبدو أن تخطيط العادم هو نفسه.بينما تعد مجموعة نقل الحركة «نيسمو Z» لغز، إذ ينتج النموذج الحالي 400 حصان، 298 كيلووات، و475 نيوتن متر من عزم الدوران من محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر.ويتوفر المحرك Z الحالي إما مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات يقود العجلات الخلفية، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت «نيسمو» ستوفر كلا الخيارين أيضًا.فيما تم طرح Z العادية للبيع فقط في صيف عام 2022 في الولايات المتحدة، فبشكل عام، لا تطلق شركات صناعة السيارات متغير أداء جديد، حتى يتوفر لدى المتغير الحالي الوقت لتأسيس نفسه في السوق.إذا اتبعت نيسان هذه الاستراتيجية، فقد نرى «نيسمو» في عام 2023 ولكن قد لا تبدأ عمليات التسليم حتى النصف الأخير من العام.على عكس بعض الأجيال السابقة من سيارة Z، لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن نيسان تنوي تقديم نسخة قابلة للتحويل من أحدث طراز.