سعر الفضة اليوم 20 ديسمبر 2022 في المغرب مستهل تداول

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سعر الفضة

تواصل أسعار الفضة التراجع المفاجئ بأسواق المغرب، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تماشيا مع الذهب .

وسجلت أسعار الأونصة في أسواق المغرب قيمة 242.81 درهمًا.

وتستعرض «المصرى اليوم»، في سطور قليلة، سعر الفضة في بداية التعاملات، في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة، عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).

أسعار الفضة في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)

ملاحظة: يتم تحديث أسعار الفضة كل 6 ساعات
أونصة الفضة 242.81
جرام الفضة عيار 99.9 - 999 (الفضة النقية) 7.80
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) 7.48
جرام الفضة عيار 92.5 - 925 (فضة استرليني) 7.22
جرام الفضة عيار 90 - 900 (عملة فضية) 7.03
جرام الفضة عيار 80 - 800 (مجوهرات فضية) 6.25

المصدر: المصرى اليوم

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