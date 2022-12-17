سعر الفضة اليوم 20 ديسمبر 2022 في المغرب مستهل تداول

تواصل أسعار الفضة التراجع المفاجئ بأسواق المغرب، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تماشيا مع الذهب .
وسجلت أسعار الأونصة في أسواق المغرب قيمة 242.81 درهمًا.
وتستعرض «المصرى اليوم»، في سطور قليلة، سعر الفضة في بداية التعاملات، في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة، عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).
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