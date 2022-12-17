سعر الفضة اليوم 20 ديسمبر 2022 في المغرب مستهل تداول



سعر الفضة سعر الفضة

تواصل أسعار الفضة التراجع المفاجئ بأسواق المغرب، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تماشيا مع الذهب .



وسجلت أسعار الأونصة في أسواق المغرب قيمة 242.81 درهمًا.



وتستعرض «المصرى اليوم»، في سطور قليلة، سعر الفضة في بداية التعاملات، في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة، عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).

قد يعجبك أيضا...

أسعار الفضة في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)ملاحظة: يتم تحديث أسعار الفضة كل 6 ساعاتأونصة الفضة 242.81جرام الفضة عيار 99.9 - 999 (الفضة النقية) 7.80جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) 7.48جرام الفضة عيار 92.5 - 925 (فضة استرليني) 7.22جرام الفضة عيار 90 - 900 (عملة فضية) 7.03جرام الفضة عيار 80 - 800 (مجوهرات فضية) 6.25