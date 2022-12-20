سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في بداية التعاملات بعد قرارات البنك المركزي



سعر الذهب سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب تذبذب وتراجع كبير في الأسعار وتنقل بوابة «المصري اليوم» سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر في بداية التعاملات، وذلك وفقًا للاسعار المعلنه بواسطة أمير رزق عضو شعبة الذهب.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات



شهد سعر الذهب اليوم انخفاض حاد في سعر جرام الذهب حيث انخفضت اسعار الذهب بقيمة 200 جنيه في سعر الجرام الواحد.

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