يستهدف العراق وقف حرق الغاز الطبيعي خلال 4 سنوات

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الاثنين، إن بلاده تسعى لمنع حرق الغاز الطبيعي نهائيا خلال أربع سنوات.
ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وقال عبد الغني: "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولا إلى منع حرقه نهائيا".
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