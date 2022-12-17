يستهدف العراق وقف حرق الغاز الطبيعي خلال 4 سنوات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الاثنين، إن بلاده تسعى لمنع حرق الغاز الطبيعي نهائيا خلال أربع سنوات.

ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وقال عبد الغني: "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولا إلى منع حرقه نهائيا".

وأضاف أن "واحدة من أولويات الوزارة تأهيل وإعادة تمكين منظومة تصدير النفط العراقي".

واستفادت العراق بقوة من ارتفاع أسعار النفط هذا العام، وهو ما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العراق لأكثر من 90 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.

ومن المقرر أن تحتضن الأردن يوم غد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وسط مساع حثيثة لدعم أمن العراق واستقرار المنطقة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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