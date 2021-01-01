تنفي روسيا تسرّب بيانات الموقع الحكومي لتقديم الخدمات الرقمية

نفت وزارة التنمية الرقمية الروسية المعلومات التي تشير إلى وجود تسرّب في بيانات موقع “Gosuslugi ” الحكومي الروسي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية.
وحول الموضوع قال وزير التطوير الرقمي في روسيا، منصور شادايف: ” إن البيانات التي يُزعم أنها سُرقت من مستخدمي Gosuslugi هي عبارة عن تجميع للمعلومات التي وصلت إلى شبكة الإنترنت بسبب تسرّب في بيانات خدمة (البريد الروسي) حدث الصيف الماضي، ولا وجود لتسرّب لبيانات الموقع الحكومي الروسي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية.
وأضاف “البيانات المسربة هي بيانات من خدمة (البريد الروسي)، وللمرة الرابعة يتم الإعلان عن تسرّب مزعوم لبيانات Gosuslugi، هذا مجرّد تجميع لبيانات سابقة، (المحتالون) يحاولون إثارة هذه القصة كل مرة”.
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