“ناسا” تأجيل خروج روادها إلى الفضاء المكشوف ليوم 21 ديسمبر

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تم تأجيل خروج الرائديْن الأمريكييْن إلى الفضاء المكشوف الذي كان يخطط له يوم 19 ديسمبر إلى 21 ديسمبر.



وذلك بعد تعرض الغشاء الخارجي لمركبة “سويوز إم إس – 22” الروسية لتأثير خارجي، ما أدّى إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل المركبة. جاء ذلك على موقع وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية.



وحسب “ناسا” فإن خبراءها يتعاونون مع مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية في إثبات كل ملابسات الحادث الفضائي. وقد قدمت “ناسا” دعما في التحقيق وساعدت في فحص الغشاء الخارجي للمركبة المأهولة الروسية بواسطة ذراع Canadarm-2 الآلية الأمريكية.

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وفي هذا السياق اتخذت “ناسا” قرارا بإرجاء خروج الرائديْن الأمريكييْن، جوش كاسادا وفرينك روبيو إلى الفضاء المكشوف من يوم 19 ديسمبر إلى يوم 21 ديسمبر الجاري لتركيب البطاريات الشمسية iROSA على جسم المحطة الفضائية من خارجها.يذكر أن الغشاء الخارجي لمركبة “سويوز – 22” المأهولة الروسية الملتحمة مع المحطة الفضائية تعرضت الخميس 15 ديسمبر لتأثير خارجي، ما أجبر إدارة “روس كوسموس” إلى إلغاء خروج الرائديْن الروسيين سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين إلى الفضاء المكشوف. ولا تزال لجنة المؤسسة الفضائية الروسية تحقق في حادث واجهه أحد أنظمة المركبة.أما رئيس البرامج الفضائية المأهولة الروسية، سيرغي كريكاليوف، فلم يستبعد ان يكون الحادث الفضائي وقع نتيجة تأثير نيزك صغير الحجم على جهاز التبريد في المركبة الروسية.