يُعلن ماسك تنحيه عن رئاسة تويتر عقب استفتاء أطلقه حول بقائه بمنصبه

أعلن الرئيس التنفيذي ومالك "تويتر" إيلون ماسك، الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة المنصة بعد استفتاء أطلقه أمس على المنصة حول بقائه في منصبه، وذلك خلال بث مباشر عبر حساب "تسلا" في يوتيوب. فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن ماسك حول استقالته أو من قد يخلفه في رئاسة "تويتر".
وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه عن منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، حيث صوت أكثر من 17 مليون شخص بـ"نعم" على تنحيه.
وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى عدة انتقادات منذ استحواذه على المنصة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!