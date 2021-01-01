تحذير من تناول البطاطس و الموز مع أدوية القلب



البطاطس و الموز البطاطس و الموز

كشفت هيئة الدواء المصرية، أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، وذلك للتعامل الآمن مع الأدوية.



وأضافت الهيئة في دليلها الإرشادي أن تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين – نوع من الأحماض الأمينية مثل الأجبان المصنعة واللحوم المملحة، قد يتسبب في صداع شديد، وزيادة كبيرة في ضغط الدم عندَ المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط.



كما شددت على ضرورة تجنب تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والطماطم مع أدوية القلب لأنها تزيد مستويات البوتاسيوم في الدم حيث يفضل تناول الكابتوبريل قبل الطعام بساعة بينما يجب استعمال الكارفيديلول مع الطعام لتقليل حدوث انخفاض كبير في الضغط.



وأوضحت الهيئة إنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورًا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات، فإذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات يطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.



لذلك يختلف تأثير بعض الأدوية بتناول الطعام من عدمه، فبعض الأدوية قد تعمل بشكل أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما تأخذها على معدة فارغة أو مليئة بالطعام، كما أن هناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة فاختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.