لفيديوهات كارتونية .. طلاب مدرسة بالقاهرة يحوّلون المناهج الدراسية



طلاب مدرسة تحيا مصر 1 طلاب مدرسة تحيا مصر 1

نظم طلاب مدرسة تحيا مصر 1 بمحافظة القاهرة، مسابقة لتحويل المناهج الدراسية إلى فيديوهات كرتونية تعمل على تبسيط المناهج وسرعة فهمها واستيعابها مما يجعل من التعلم متعة وجذب للطلاب، وذلك انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “مصر الرقمية”.



تحويل المناهج الدراسية إلى فيديوهات كارتونية

وتابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، في بيان لها ما تم إنجازه في مدرسة تحيا مصر1 التابعة لإدارة الخليفة والمقطم من طفرة وإنجاز كبير في برامج التحول الرقمي بأيدي طلبة الإدارة، والذين عبروا عن مدى استفادتهم بشكل أفضل لإنتاج علم المعرفة والمهارات بما يتماشى مع كل ثقافات العالم.



أثنت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وجميع الحاضرين على هذه التجربة الفريدة والمتميزة من نوعها.

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وفي وقت سابق، شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وراندا شاهين رئيس الإدارة المركزية بالتعليم العام، اليوم الختامي لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم مركز التنمية المهنية.تدريب 50 أخصائيًا اجتماعيًا على نبذ العنفوجرى تدريب 50 أخصائيًا اجتماعيًا من جميع الإدارات التعليمية على البرنامج التدريبي، نبذ العنف في المدارس، لمدة يومين أسبوعيًا لمدة 5 أسابيع متتالية، وذلك بالتعاون بين هيئة اليونسيف والجامعة الأمريكية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتربية الاجتماعية.