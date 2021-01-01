للشيف شربيني .. طريقة عمل كفتة الفراخ



كفتة الفراخ كفتة الفراخ

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كفتة الفراخ للشيف شربيني، فهي تتضمن على العديد من المكونات الموفرة اقتصاديا، مقارنة بالكفتة باللحم المفروم، وسوف نقدم وصفة الشيف شربينى أشهر الشيفات التي تقدم وصفات طعام بطريقة سهلة وغير مكلفة.



طريقة عمل كفتة الفراخ للشيف شربيني

وتعد طريقة عمل كفتة الفراخ للشيف شربيني، من أسهل وصفات الطعام التي يمكن عملها خاصة إذا كانت ربة المنزل لا تريد عمل طعام في هذا اليوم، فإن كفتة الفراخ هي أفضل خيار لعمل غذاء اليوم، علما أن كفتة الفراخ هي الطبق الرئيسي ولا تحتاج إلى أطباق إضافية، حيث يمكن تناولها بجانب مكرونة بشاميل، أو الأرز بالكارى، أو في سندوتشات بها طبقة طماطم وخس وفلفل أخضر.



مقادير عمل كفتة الفراخ

وتتضمن مقادير عمل كفتة الفراخ، على العديد من المكونات التي يمكن أن تكون متوافرة في المنزل، ومن ضمن مقادير عمل كفتة الفراخ، ما يلي:

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نصف كيلو من صدور الفراخ البانيةوأيضا بصلة مفرومةبالإضافة إلى ربع ملعقة من الملحوأيضا نصف ملعقة من الفلفل الأسودبالإضافة إلى نصف ملعقة من الكاريوكذلك 2 ملعقة من البقسماط الناعم.وأيضا بيضةونصف كوب من البقدونس أو الكزبرة.خطوات عمل كفتة الفراخوالآن نقدم خطوات عمل كفتة الفراخ، فهي سهلة التنفيذ ولا تحتاج إلى وقت طويل في تجهيز كفتة الفراخ، فربما تستغرق وقت يصل إلى ساعة إلا ربع، كما أنها تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد وربما أكثر، وإليكم خطوات تحضير كفتة الفراخ:اعمل اكل ايه مع كفته الفراخ؟"اعمل اكل ايه مع كفته الفراخ؟".. سؤال يدور في أذهان الكثير من النساء، لذا سوف نقدم اقتراحات يمكن أن تكون جيدة، وهي سلطة خضراء، وسلطة تومية وبطاطس محمرة، أو الأرز بالكارى، أو بجانب المكرونة بالبشاميل، أو مكرونة بالصلصة.. حسب رغبة أفراد الأسرة.كم عدد السعرات الحرارية في كفتة الفراخ؟وفيما يخص كم عدد السعرات الحرارية في كفتة الفراخ؟.. فهي تتضمن على 210 سعر حراري إذا تم عمل كفتة الفراخ مشوية بدون قلي، وكذلك 102 مليجرام كالسيوم، بالإضافة إلى 26 جرام بروتين، وأيضا 10 جرام كربوهيدرات، و260 مليجرام صوديوم.طريقة عمل كفتة الفراختتضمن الخطوة الأولى فرم البصل مع الكزبرة أو البقدونس وكذلك البقسماط والفلفل الأسود والبيض والملح والكاري في الخلاط جيدا.وفي الخطوة الثانية يتم تقطيع صدور الفراخ إلى قطع صغيرة على أن تضاف في الخلاط حتى يصبح الخليط متجانس، وتشبه العجينة.أما عن الخطوة الثالثة يتم تشكيل الكفتة إلى قطع صغيرة بحيث يتم وضعها في أسياخ خشبية أو يمكن عملها شكل دائري.وعن الخطوة الرابعة يتم وضع الكفتة في الصينية بحيث تكون مدهونة زيت، وذلك حتى لا تلتصق.وبعد ذلك يتم وضع صينية الكفتة في الفرن على درجة حرارة 220 درجة، وتترك حتى يصبح لونها ذهبي رائع.تقدم الكفتة بجانب سلطة خضراء، أو الأرز بالكارى، أو بجانب المكرونة بالبشاميل، أو مكرونة بالصلصة.. حسب رغبة أفراد الأسرة.