7 طرق فعالة لخفض مرض السكري بشكل طبيعي



مرض السكري مرض السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم هو عامل رئيسي في الإصابة بمرض السكري (النوع 1 والنوع 2 من داء السكري)، وقد تسأل عن كيفية معرفة ما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم غير طبيعي.



يقول الخبراء حسب موقع " thehealthsite" أن مستوى السكر في الدم أقل من 140 ملجم / ديسيلتر (7.8 ملليمول / لتر) أمر طبيعي، وتعني القراءة التي تزيد عن 200 ملجم / ديسيلتر (11.1 ملليمول / لتر) بعد ساعتين أنك مصاب بداء السكري. تعني القراءة بين 140 و 199 مجم / ديسيلتر (7.8 ملي مول / لتر و 11.0 ملي مول / لتر) أنك مصاب بمقدمات السكري.



أعراض مرض السكري



تأتي الأمراض أو الحالات مصحوبة بعلامات وأعراض منبهة ، تساعد الشخص على فهم المشكلة الصحية وبالتالي تمكنه من العلاج الفوري، في حالة مرض السكري ، فإن بعض العلامات والأعراض المصاحبة لارتفاع مستويات السكر في الدم هي:

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سكر الدم أكثر من 180 مجم / ديسيلترزيادة العطشصداع مستمرصعوبة في التركيزفقدان البصركثرة التبولالتعب الشديد أو الضعف أو التعب الشديدفقدان الوزن غير المبررفقدان الشهيةالقروح التي لا تلتئمالعصبيةالتوتر والقلقسرعة ضربات القلبالتعرق7 طرق فعالة لخفض مرض السكري بشكل طبيعيممارسة الرياضة بانتظاملا تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة فحسب ، بل تساعد أيضًا في إدارة المشاكل الصحية المزمنة. يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في الحفاظ على وزن معتدل وبالتالي يساعد في زيادة حساسية الأنسولين. زيادة الحساسية تعني أن الخلايا يمكنها استخدام السكر المتوفر في مجرى الدم بشكل أكثر فعالية.تقليل تناول الكربوهيدراتيمكن أن يكون لعدد الكربوهيدرات التي تقدمها لجسمك تأثير قوي على مستويات السكر في الدم. يقوم جسمك بتكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى سكريات ، وخاصة الجلوكوز، بعد ذلك ، يساعد الأنسولين جسمك على استخدام وتخزين هذا لإنتاج الطاقة، ولكن عندما تستهلك الكثير من الكربوهيدرات أو تعاني من مشاكل في وظيفة الأنسولين ، تفشل هذه العملية الكلية وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم.أدخل المزيد من الألياف في نظامك الغذائيكما يقول الخبراء دائمًا ، فإن النظام الغذائي الغني بالألياف هو أفضل صديق لمرضى السكر، تعمل الألياف على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر ، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.حافظ على رطوبتكيمكن أن يساعدك شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاقات الصحية، بصرف النظر عن هذا ، يمكن للجسم أيضًا أن يساعد الكلى على التخلص من السكر الزائد في شكل بول.الحصول على قسط كاف من النومإعطاء جسمك قدرًا كافيًا من النوم مهم جدًا لمساعدته على العمل بشكل جيد، يمكن أن تؤدي عادات النوم السيئة وقلة الراحة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين في الجسم ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكن أن تؤدي دورة النوم السيئة أيضًا إلى زيادة شهية الشخص وبالتالي تعزيز زيادة الوزن ، وهو أحد العوامل المساهمة في ارتفاع مستويات السكر في الدم.تناول الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوميرتبط كل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ومرض السكري بنقص المغذيات الدقيقة. تشمل بعض النواقص المهمة في المغذيات الدقيقة الكروم والمغنيسيوم. يمكن أن تساعد المستويات الصحيحة من الكروم بشكل فعال في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون. قد يحفز عمل الأنسولين ، وبالتالي يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. بعض الأطعمة الغنية بهاتين المغذيات الدقيقة هي اللحوم ومنتجات الحبوب الكاملة والخضروات الموسمية والفواكه والمكسرات.إدارة مستويات التوتريمكن أن تؤثر زيادة التوتر والقلق على جسمك بعدة طرق، أحد أخطرها هو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري، أظهرت الدراسات أن زيادة مستويات التوتر يمكن أن تؤدي إلى إفراز هرمونات معينة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، التأثير هو إطلاق الطاقة المخزنة على شكل سكر في مجرى الدم من أجل استجابة القتال أو الطيران.