تعرف عليها .. نصائح لتجنب أمراض الكبد



أمراض الكبد أمراض الكبد

يقول صالح القحطاني ، مدير أبحاث الكبد في جونز هوبكنز ميديسن ، إن كبدك هو ثاني أكبر عضو في جسمك ، يحتوي كبدك على حوالي 500 وظيفة حرجة. كما يوضح بان"يزيل كبدك جميع السموم ، ويزيل الأدوية من جسمك ، ويقوم [بتكسير] كل طعامك".كما أنه يضبط مستويات الكوليسترول ، ويبني البروتينات ، ويصنع الصفراء ، مما يساعدك على امتصاص الدهون ، وتخزين السكر عندما تحتاجه حقًا ، وينظم مستويات الهرمون.وفقا لما نشره موقع hopkinsmedicine.



يقول الدكتور القحطاني: "إذا توقف الكبد عن العمل ، فسوف تتراكم السموم ، ولن تتمكن من هضم طعامك ، ولن تترك الأدوية جسمك أبدًا".في الواقع - لا يمكنك العيش لمدة أسبوع بدون كبدك. اتبعي هذه النصائح للبقاء في حالة جيدة مع كبدك.



طرق لتجنب أمراض الكبد. بعضها سلوكيات صحية قد تفعلها على أي حال.



1.كن حذرا بشأن استهلاك الكحول

إذا كنت تعتقد أن السكارى المتساقطين مدى الحياة فقط يصابون بتليف الكبد - فأنت مخطئ. يمكن لأربعة أونصات فقط يوميًا من المشروبات الكحولية القوية للرجال (اثنتان للسيدات) أن تبدأ في تخريب الكبد.



2.اغسل الثمار وابتعد عن السموم

المبيدات الحشرية والسموم الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بالكبد. اقرأ ملصقات التحذير على المواد الكيميائية التي تستخدمها.

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3.منع التهاب الكبد A و B و C.احصل على التطعيم: التهاب الكبد A و B من الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد. في حين تم تحصين العديد من الأطفال الآن ، لم يتم تحصين العديد من البالغين. اسأل طبيبك إذا كنت في خطر.4.احترس من الأدوية والأعشابيحذر الدكتور القحطاني من أن "السبب الأول لإيقاف التجارب السريرية [للطب] أو إزالة الأدوية من السوق هو الكبد" ، مضيفًا أن "20 بالمائة من إصابات الكبد في الولايات المتحدة سببها المكملات". لدى المعاهد الوطنية للصحة قاعدة بيانات للمواد المعروفة بأنها سامة للكبد.5.مارس الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح