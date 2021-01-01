هيئة الدواء المصرية : نصائح مهمة عند انخفاض ضغط الدم

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح المهمة للتعامل مع حالات انخفاض ضغط الدم والتي جاءت كالتالي:
_الإكثار من شرب المياه، حيث إن السوائل تزيد من حجم الدم وتقي من الجفاف.
_ الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الفواكه والخضراوات والبروتينات.
_ تناول الكثير من السوائل، مع ضرورة الإكثار من الماء خلال الطقس الحار.
_ ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم، ورفع رأس السرير خلال فترة الليل.
_ تجنّب رفع الأحمال الثقيلة، تجنّب الإجهاد، عدم التعرّض للماء الساخن لفترات طويلة.
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