هيئة الدواء المصرية : نصائح مهمة عند انخفاض ضغط الدم

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انخفاض ضغط الدم


قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح المهمة للتعامل مع حالات انخفاض ضغط الدم والتي جاءت كالتالي:
_الإكثار من شرب المياه، حيث إن السوائل تزيد من حجم الدم وتقي من الجفاف.

_ الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الفواكه والخضراوات والبروتينات.
_ تناول الكثير من السوائل، مع ضرورة الإكثار من الماء خلال الطقس الحار.

_ ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم، ورفع رأس السرير خلال فترة الليل.
_ تجنّب رفع الأحمال الثقيلة، تجنّب الإجهاد، عدم التعرّض للماء الساخن لفترات طويلة.

_ الحرص على تناول وجبات الطعام الصغيرة وبعدد مرات أكثر وتوزيعها على اليوم مع ضرورة تقليل الكربوهيدرات. أخذ قسط من الراحة بعد تناول الطعام.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر؟
يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة سبب ذلك؛ لأن طريقة العلاج تتوقف على سبب انخفاض ضغط الدم.
فمثلاً إذا كان سبب الانخفاض هو أحد الأدوية التي تتناولها؛ يجب الرجوع إلي مقدم الرعاية المعالج لتغيير جرعة الدواء أو استبداله أو إيقافه، أما إذا لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض ضغط الدم المستمر أو انخفاضه بشكل مفاجئ؛ فيجب الرجوع للطبيب والذي قد يصف أحد الأدوية التي تعمل على رفع ضغط الدم.

المصدر: elbalad

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