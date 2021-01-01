أحدث موبايل أندرويد بـ 2000 جنيه بس

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أطلقت شركة Lava هاتفًا ذكيًا جديدًا بميزانية محدودة في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، باسم Lava X3.







وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تعد شركة Lava هندية المنشأ وتقوم بإطلاق هواتف جديدة في الهند على مدار الأشهر القليلة الماضية، التي تقع تحت ال 8000 روبية هندية(أي في فئة ال 2000 جنيه مصري). وبذلك تقوم الشركة بمنافسة عمالقة الشركات مثل شاومي وريلمي.

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سعر ومواصفات هاتف Lava X3يمتاز هاتف Lava X3 بشاشة نوع IPS LCD ، بقياس 6.53 بوصة مع دقة HD +. ويوجد نوتش في منتصف الشاشة تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا على شكل حبة قارئ لبصمات الأصابع.ويقدم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل مقترن بعدسة ثانوية VGA وفلاش LED، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويعمل هاتف Lava X3 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio A22 وهو معالج رباعي النواة.ويأتي المعالج مقترنا ب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 32 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات. من ناحية السوفت وير ، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 Go Edition.تشمل خيارات الاتصال في الهاتف على دعم شبكة الجيل الرابع 4G VoLTE ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مم وبلوتوث و WiFi و GPS.سعر Lava X3 يبلغ 6،999 هندية (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري ).