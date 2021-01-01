ينطلق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي للأسواق قريباً بمقاومة أعلى



Oukitel RT3 Mini Oukitel RT3 Mini

تخطط Oukitel لإطلاق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي في 21 من ديسمبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.



يعد جهاز Oukitel RT3 Mini أول إصدار Mini ينطلق من الشركة قريباً بحجم 8 إنش في الشاشة، ومن المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي بتصميم يدعم مقاومة أعلى.



ويتميز جهاز Oukitel RT3 اللوحي بتصميم يدعم مقاومة أعلى وأيضاً يتميز بوزن خفيف على عكس الأجهزة المنافسة في الأسواق من نفس الفئة، حيث يتميز بوزن 538.1 جرام، وأبعاد 209 في 136.6 في 14مم.

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أيضاً يأتي Oukitel RT3 بحجم 8 إنش، وسطوع 400 nit، كما يأتي بحافظة مطاطية لدعم مقاومة أعلى، ويدعم أعلى معايير المقاومة مثل IP68 لمقاومة الماء والأتربة، و IP69K، وأيضاً MIL-STD-810H، لذا يدعم الجهاز أيضاً مقاومة الصدمات والسقوط العرضي.ويمكن للجهاز اللوحي مقاومة الماء عند عمق 1.5 متر لفترة تصل إلى 30 دقيقة، وأيضاً مقاومة السقوط من مسافة 1.5 متر.كما يدعم الحهاز اللوحي رقاقة معالج Helio P22، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت.أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12، وكاميرة خلفية مزدوجة تشمل مستشعر Sony IMX519 رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.