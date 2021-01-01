ينطلق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي للأسواق قريباً بمقاومة أعلى

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ينطلق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي للأسواق قريباً بمقاومة أعلى

صورة الخبر: Oukitel RT3 Mini
Oukitel RT3 Mini

تخطط Oukitel لإطلاق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي في 21 من ديسمبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

يعد جهاز Oukitel RT3 Mini أول إصدار Mini ينطلق من الشركة قريباً بحجم 8 إنش في الشاشة، ومن المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي بتصميم يدعم مقاومة أعلى.

ويتميز جهاز Oukitel RT3 اللوحي بتصميم يدعم مقاومة أعلى وأيضاً يتميز بوزن خفيف على عكس الأجهزة المنافسة في الأسواق من نفس الفئة، حيث يتميز بوزن 538.1 جرام، وأبعاد 209 في 136.6 في 14مم.

أيضاً يأتي Oukitel RT3 بحجم 8 إنش، وسطوع 400 nit، كما يأتي بحافظة مطاطية لدعم مقاومة أعلى، ويدعم أعلى معايير المقاومة مثل IP68 لمقاومة الماء والأتربة، و IP69K، وأيضاً MIL-STD-810H، لذا يدعم الجهاز أيضاً مقاومة الصدمات والسقوط العرضي.

ويمكن للجهاز اللوحي مقاومة الماء عند عمق 1.5 متر لفترة تصل إلى 30 دقيقة، وأيضاً مقاومة السقوط من مسافة 1.5 متر.

كما يدعم الحهاز اللوحي رقاقة معالج Helio P22، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12، وكاميرة خلفية مزدوجة تشمل مستشعر Sony IMX519 رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ينطلق جهاز Oukitel RT3 Mini اللوحي للأسواق قريباً بمقاومة أعلى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59690

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager