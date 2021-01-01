إرتفاع سعر هاتف iPhone 15 Ultra القادم بقيمة 200 دولار

تشهد إصدارات ابل من هواتف الأيفون العام المقبل قفزة جديدة في الأسعار، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن هاتف iPhone 15 Ultra ينطلق العام المقبل بسعر 1299 دولار.
قدمت ابل النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر 1099 دولار، ومن جديد يشهد أعلى إصدار من السلسلة القادمة إرتفاع بنسبة كبيرة في السعر المتوقع لهذا الإصدار.
ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر “LeaksApplePro” أن النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 15 Ultra يأتي بسعر 1299 دولار، أي إرتفاع بقيمة 200 دولار عن الإصدار السابق.
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