إرتفاع سعر هاتف iPhone 15 Ultra القادم بقيمة 200 دولار

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صورة الخبر: iPhone 15 Ultra
iPhone 15 Ultra

تشهد إصدارات ابل من هواتف الأيفون العام المقبل قفزة جديدة في الأسعار، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن هاتف iPhone 15 Ultra ينطلق العام المقبل بسعر 1299 دولار.

قدمت ابل النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر 1099 دولار، ومن جديد يشهد أعلى إصدار من السلسلة القادمة إرتفاع بنسبة كبيرة في السعر المتوقع لهذا الإصدار.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر “LeaksApplePro” أن النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 15 Ultra يأتي بسعر 1299 دولار، أي إرتفاع بقيمة 200 دولار عن الإصدار السابق.

وتشير التقارير أن ابل تخطط لرفع مستوى تسعير الهاتف ليحقق هامش الربح المتوقع، وأيضاً لتعويض الخسائر التي مرت بها ابل في الفترة الأخيرة نتيجة لمشاكل سلاسل التوريد والتي أدت إلى تأخير شحنات ابل.

من جانب أخر يشير تقرير”LeaksApplePro” إلى أن ابل تقدم iPhone 15 Ultra بتصميم من التيانيوم لدعم الهاتف بتصميم أقوى، هذا إلى جانب معايير أسرع في منفذ USB C حيث من المتوقع أن يدعم Thunderbolt 4.

أيضاً من المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 15 Ultra بسعة تخزين 256 جيجا بايت على عكس iPhone 14 الذي جاء هذا العام بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يشير التقرير إلى أن زيادة تكلفة إنتاج الهاتف سيؤدي إلى إرتفاع السعر النهائي.

المصدر: بوابه المتميز

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