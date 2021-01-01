تطلق ASUS سلسلة أجهزة الحاسب المصغر PL64 بمعالجات Alder Lake وتصميم قوي

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أعلنت ASUS رسمياً اليوم عن سلسلة أجهزة الحاسب المصغر PL64، التي تنطلق بتصميم يدعم مقاومة أعلى، ومعالجات Alder Lake من إنتل.



أطلقت شركة Asus سلسلة أجهزة ExpertCenter PN53 خلال شهر أكتوبر، ومن جديد تطلق الشركة سلسلة ASUS PL64 الجديدة.



ومن المقرر أن تقدم الشركة عدد من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي المميز بمعالج Intel Celeron 7305 بعدد 5 من الأنوية، بينما يأتي الإصدار الثاني بمعالج Intel Core i3-1215U الذي يتضمن 2P مع 4E من الأنوية.

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أيضاً ينطلق الجهاز بنموذج مميز بمعالج Intel Core i5-1235U الذي يتضمن 2P مع 8E من الأنوية، كما يأتي أعلى إصدار بمعالج Intel Core i7-1255U الذي يتضمن 2P مع 8E من الأنوية.وتأتي جميع إصدارات ASUS PL64 بتصميم يتميز بأبعاد 199.7 في 119.7 في 33.9مم، أيضاً لا يتضمن الجهاز مراوح للتبريد.أيضاً تشير ASUS إلى أن الأجهزة مميزة بوزن 1.07 كجم، كما تدعم الشركة الأجهزة بفتحات SO-DIMM لذاكرة (DDR4-3200)، واثنان من فتحات M.2 2280 Gen4.ويضم الجهاز منافذ في الجهة الأمامية وهي 3 من منافذ USB 3.2 Gen 2، و2 من منافذ COM والتي تدعم RJ50، و RS232 ،422, 485، كما يضم مدخل للصوتيات ومخرج لسماعة الرأس، وMic in.وفي الإطار الجانبي يضم الجهاز منافذ تشمل 2 من منافذ USB 3.2 Gen 1، ومنفذ Kensington lock، وIntel (RJ45) 2.5G LAN، وفي الجهة الخلفية تأتي الأجهزة 3 من منافذ HDMI 2.0، وIntel (RJ45) 1G LAN، وEDID لإعادة التشغيل، واثنان من Antenna Jack، و1 DC-in، كما تدعم ASUS الأجهزة تقنية البلوتوث 5، و WiFi 6e، و fTPM 2.0، وTPM.