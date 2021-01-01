تؤجل سامسونج الإعلان عن سلسلة Galaxy S23 حتى نهاية شهر فبراير



Galaxy S23 Galaxy S23

كشفت أحدث التقارير عن قرار سامسونج بتأجيل الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S23 حتى نهاية شهر فبراير.



شغلت سلسلة هواتف Galaxy S23 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية إستعداداً للإعلان المرتقب، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لتأجيل الإعلان عن الإصدارات الجديدة.



ونشر التقرير الجديد اليوم عبر @TheGalox الذي أوضح أن سامسونج تستعد للإعلان عن سلسلة Galaxy S23 في منتصف أو نهاية شهر فبراير.

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ويوضح التقرير أن سامسونج قررت تأجيل موعد الإعلان الرسمي بهدف تحديد مستوى التسعير النهائي للإصدارات القادمة بشكل أفضل.ويؤثر مستوى تسعير الهواتف الذكية على مستوى نجاح الإصدارات الجديدة في الأسواق، بشكل خاص الإصدارات المميزة مثل سلسلة هواتف Galaxy S23.ولقد أعلنت سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S22 في 9 من فبرابر، بينما انطلقت الهواتف للأسواق في 25 من فبراير، كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة Galaxy S23 سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تتوفر في الأسواق في 17 من فبراير.