تؤجل سامسونج الإعلان عن سلسلة Galaxy S23 حتى نهاية شهر فبراير

كشفت أحدث التقارير عن قرار سامسونج بتأجيل الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S23 حتى نهاية شهر فبراير.
شغلت سلسلة هواتف Galaxy S23 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية إستعداداً للإعلان المرتقب، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لتأجيل الإعلان عن الإصدارات الجديدة.
ونشر التقرير الجديد اليوم عبر @TheGalox الذي أوضح أن سامسونج تستعد للإعلان عن سلسلة Galaxy S23 في منتصف أو نهاية شهر فبراير.
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