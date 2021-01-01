شرط هام بمبادرة إعفاء العاملين بالخارج من جمارك السيارات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد فترة من إعلان الحكومة عن القانون الجديد الذي يمنح العاملين بالخارج مميزات خاصة منها الإعفاء الجمركي لسياراتهم الخاصة، تم مؤخرا الإعلان عن إلغاء شرط هام جدا من شروط هذه المبادرة وهو شرط إيداع المبلغ الخاص بقيمة الجمارك والضرائب المفروضة على السيارة في البنك خارج مصر قبل ثلاثة أشهر من تحويله إلى داخل مصر ولحساب وزارة المالية في الحساب المنصوص عليه في القانون الجديد.

وكان هذا التعديل بغرض تسهيل المشاركة في هذه المبادرة بشكل أكبر على المقيمين بالخارج، وأيضا حتى يتوافق القانون مع أرض الواقع، حيث يصعب على الكثيرين من المقيمين بالخارج الاحتفاظ بمبلغ مالي كبير في البنك لفترة 3 أشهر، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

المصدر: التوكيل

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