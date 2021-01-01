تقدم برابوس الألمانية سيارات مرسيدس الكلاسيكية بأسعار تتجاوز 2.8 مليون ريال



مرسيدس مرسيدس

عند الحديث عن شركة برابوس الألمانية نبدأ بتخيل سيارات مرسيدس الرياضية السريعة والعديد من التعديلات الفريدة، لكن يبدو أن شركة برابوس لديها جانب أخر غير تعديل السيارات حيث توفر شركة خدمة تجديد السيارات الكلاسيكية وإعادتها للحالة الأصلية للمصنع.



كشفت برابوس عن العديد من المشاريع الفريدة من نوعها لتجديد السيارات الكلاسيكية لمرسيدس بنز، حيث تبدأ الشركة بتفكيك السيارة وصولاً حتى أصغر القطع بطريقة مذهلة، ليتم تجديد كل قطعة على حدة بدقه عالية من قبل الحرفيين المهرة المتخصصين في تجديد السيارات الكلاسيكية بدون إضافة تعديلات.



حيث يتم فحص كافة القطع بدقة عالية للتأكد من إمكانية تجديدها أو إذ كانت غير صالحة للاستخدام مجدداً، وفي هذه الحالة يتم استبدال كافة القطع المفقودة أو التالفة بقطع غيار أصلية من شركة مرسيدس بنز مصنعة حديثاً، للحفاظ على الجودة العالية للسيارات والروح الكلاسيكية الفاخرة.

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تقدم الآن شركة برابوس العديد من السيارات الكلاسيكية المميزة للبيع من خلال موقعها الإلكتروني بأسعار قد تزيد عن 698 ألف يورو (2.8 مليون ريال)، وتتميز النسخ المجددة من شركة برابوس بالتميز الكامل حيث يتم عرض نسخة مرسيدس بنز SL300 طراز 1955 المجددة بالكامل والتي تُعرض الآن في متحف مرسيدس بنز.مرسيدس بنز SE 280 كابورليهفي عام 1969 كشفت مرسيدس بنز للمرة الأولى عن طراز SE 280 كابورليه مع بناء 1,232 نسخة حصرية فقط، وبعد مرور أكثر من 50 عاماً على الظهور الأول نشاهد إطلاقها مجدداً من شركة برابوس بعد تجديدها بالكامل كما لو كانت في عام 1969.تأتي مرسيدس بنز SE 280 كابورليه بمحرك V8 بسعة 3.5 لتر يولد قوة 200 حصان، ويتوفر من هذا الطراز الآن لدى شركة برابوس 5 نسخ ويبلغ سعر الواحدة 698 ألف يورو (2.8 مليون يورو)، وتقدم بضمان لمدة عامين بدون عدد محدد للكيلومترات.مرسيدس بنز SL 280 باغوداظهرت مرسيدس بنز SL 280 باغودا للمرة الأولى في عام 1967 وحتى عام 1971، وتقدم بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 2.8 لتر بقوة 170 حصان، لتتمكن من التسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 9.0 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 200 كم/ ساعة.تقدم شركة برابوس 6 نسخ من مرسيدس بنز SL 280 باغودا بسعر 329 ألف يورو (1.3 مليون ريال)، وتقدم السيارة بضمان لمدة عامين بدون عدد محدد للكيلومترات، قدمت شركة برابوس العديد من الطرازات الكلاسيكية الأخرى، ولكن لا يتوافر حالياً غير هذه السيارات فقط.