كيف تم تجهيز سيارة gac gs4 2023 للشباب والعائلة الصغيرة. بأنظمة السلامة



gac gs4 2023 gac gs4 2023

المربع نت – سيارة gac gs4 2023 تتوفر في السعودية من خلال شركة الجميح للسيارات، وتأتي بحجم مدمج يجعلها ملائم للشباب في مراحل الحياة المختلفة، في الحياة الجامعية أو المتزوج حديثًا ليبدأ عائلة، أو الذي بدأ حياته الوظيفية حديثًا.. فكيف تم تجهيزها لملائمة ذلك؟



سيارة gac gs4 كم راكب؟

سيارة gac gs4 هي اس يو في كروس أوفر مدمجة بطول 4.5 متر، والمقاعد الخلفية تكفي راكبين بالغين مع طفل صغير، أو 3 ركاب متوسطين الحجم، مما يجعلها سيارة جيدة لعائلة صغيرة.



مساحة الأمتعة

تقدم سيارة gac gs4 مساحة جيدة جدا للأمتعة بالنسبة للفئة المدمجة: 470 لترًا، ومع طي الصف الثاني من المقاعد تحصل على مساحة إجمالية للأمتعة 1,560 لترًا. ومما يزيد من عملية السيارة أنه توجد بها أماكن كثيرة يصل عددها إلى 26 لتخزين المقتنيات المحمولة بسهولة في المقصورة؛ مما يجعلها عملية في الغالبية العظمى من الاستخدامات اليومية داخل المدينة.

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تكنولوجيا مريحةمن التكنولوجيا المريحة للسائق في الفئة العليا أن مقعد السائق يدعم التبريد ويدعم الضبط كهربائيا بما في ذلك ضبط المنطقة الداعمة لأسفل الظهر، وتأتي شاشة العدادات رقمية بالكامل 12.3 بوصة، وشاشة نظام المعلومات والترفيه 12.3 بوصة تعمل باللمس وبها نظام ملاحة وتدعم عكس شاشة الجوال عليها والاقتران به عبر البلوتوث وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي.من التكنولوجيا المريحة للركاب نظام تكييف الهواء الذي يأتي مع فلتر تنقية الهواء ويأتي في فئة فل كامل مع مستشعر PM 2.5 الذي يحسن كثيرًا من تنقية الهواء من الغبار، وتوجد فتحات مكيف الهواء للصف الثاني، ومسند ذراع في الصف الثاني، ومنافذ الشحن USB في الصف الأول والثاني. ومن أجل طفلك يوجد أربطة مثبت مقعد الطفل ISOFIX.أنظمة السلامةأخيرا، يأتي الحديث عن أنظمة السلامة التي تعد أهم جانب في السيارات العائلية، وتختلف تجهيزات السلامة كثيرا من فئة لأخرى في سيارةgac gs4 التي تتوفر لدى شركة الجميح للسيارات بأربع فئات، فعلى سبيل المثال:الوسادة الهوائية الأمامية للسائق ومثلها للراكب الأمامي موجودة في جميع الفئاتالوسادة الهوائية الجانبية بمقعد السائق ومثلها بمقعد الراكب الأمامي موجودة في الفئة الثانية والثالثة والرابعةالوسادة الهوائية الستائرية على الجانب الأيمن للصف الأول والثاني ومثلها على الجانب الأيسر موجودة في الفئة الرابعة فقط.سيارة gac gs4, المربع نتومن الأنظمة الأساسية في جميع الفئات:المكابح المانعة للانغلاقتوزيع قوى المكابح إلكترونيامساعد المكابحمساعد الصعود والنزول على المرتفعاتمكابح الانتظار مع التوقف التلقائيمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتمثبت مقعد الطفل ISOFIXقفل أبواب الصف الثاني للسلامةنظام ضد السرقة بتقييد المحركنظام تثبيت السرعةحساسات خلفيةكاميرا الرؤية الخلفية (فيما عدا الفئة الأولى)إن كنت تبحث عن أنظمة السلامة الأكثر تقدمًا، تجدها في الفئة الرابعة حصريًا وهي فئة الفل كامل (تُسمى GL) وتشمل الأنظمة:مكابح الطوارئ التلقائيةنظام تثبيت السرعة المتكيفتحذير من التصادم الأماميمساعد البقاء في المسارالتنبيه عند تغيير المسارمساعد الضوء العاليمساعد حركة المرور