رام 2500: تجهيزات البيك اب لملائمة الأعمال الشاقة



رام 2500 رام 2500

رام 2500 هي بيك اب للأعمال الشاقة متوفرة في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة بترومين ستيلانتس جُهزت لتكون بارعة في أداء مهام النقل على أصعب التضاريس في حين أنّ الجالس في الداخل يتمتع بأرز تكنولوجيا الترفيه والراحة.



وتنتمي رام 2500 إلى فئة بيك اب كاملة الحجم، بفئتها فئة باور واجن التي قُدمت إلى السوق السعودي على أنّها الأكثر قدرة على الطرق الوعرة حسب وصف الشركة الأمريكية، فهل يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف؟ نسلط الضوء على أهم تجهيزات الأداء.



ونش وارن ZEON-12

الونش الحصري ZEON-12 يتمتع بقدرة سحب تبلغ 5,443 كيلو جرام، وهو الوحيد بهذه القدرة المركب في المصنع لسيارة بيك اب حسب الشركة الأمريكية.

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ممتصات صدمات بلشتاينتُشحن ممتصات صدمات بلشتاين الأحادية بالغاز، وتلعب مع نظام التعليق المتكيف دورًا رئيسيًا في الحفاظ على ثبات البيك اب فوق أشد التضاريس وتجعل القيادة فوقها أكثر نعومة.التروس وذراع الميلانالتروس التفاضلية الأمامية والخلفية القابلة للقفل إلكترونيًا تلعب دورا أساسيًا في تحسين الجر والدفع على الطرق الوعرة من خلال توفير عزم دوران متساوي؛ فيما يعزز ذراع الميلان الإلكتروني الأمامي من مرونة السيارة على الطرق الوعرة.محرك رام 2500تستمد رام 2500 قوتها من محرك هيمي V8 بسعة 6.4 لتر يخرج قوة 410 حصان وعزم دوران 581 نيوتن متر.تجهيزات أخرىإطارات جميع التضاريس جوديير رانجلر دورا تراك مع جنط ألمنيوم 17 بوصةشبكة أمامية سوداءمصدات ضخمة مطلية بالبودرةإضاءة أمامية ليدرسم جرافيت بكلمة “باور واجن” (Power Wagon)رفارف عجلات الطرق الوعرةرام 2500, المربع نت