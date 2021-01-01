رام 2500: تجهيزات البيك اب لملائمة الأعمال الشاقة

آخر الأخبارأخبار السيارات › رام 2500: تجهيزات البيك اب لملائمة الأعمال الشاقة

صورة الخبر: رام 2500
رام 2500

رام 2500 هي بيك اب للأعمال الشاقة متوفرة في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة بترومين ستيلانتس جُهزت لتكون بارعة في أداء مهام النقل على أصعب التضاريس في حين أنّ الجالس في الداخل يتمتع بأرز تكنولوجيا الترفيه والراحة.

وتنتمي رام 2500 إلى فئة بيك اب كاملة الحجم، بفئتها فئة باور واجن التي قُدمت إلى السوق السعودي على أنّها الأكثر قدرة على الطرق الوعرة حسب وصف الشركة الأمريكية، فهل يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف؟ نسلط الضوء على أهم تجهيزات الأداء.

ونش وارن ZEON-12
الونش الحصري ZEON-12 يتمتع بقدرة سحب تبلغ 5,443 كيلو جرام، وهو الوحيد بهذه القدرة المركب في المصنع لسيارة بيك اب حسب الشركة الأمريكية.

ممتصات صدمات بلشتاين
تُشحن ممتصات صدمات بلشتاين الأحادية بالغاز، وتلعب مع نظام التعليق المتكيف دورًا رئيسيًا في الحفاظ على ثبات البيك اب فوق أشد التضاريس وتجعل القيادة فوقها أكثر نعومة.

التروس وذراع الميلان
التروس التفاضلية الأمامية والخلفية القابلة للقفل إلكترونيًا تلعب دورا أساسيًا في تحسين الجر والدفع على الطرق الوعرة من خلال توفير عزم دوران متساوي؛ فيما يعزز ذراع الميلان الإلكتروني الأمامي من مرونة السيارة على الطرق الوعرة.

محرك رام 2500
تستمد رام 2500 قوتها من محرك هيمي V8 بسعة 6.4 لتر يخرج قوة 410 حصان وعزم دوران 581 نيوتن متر.

تجهيزات أخرى
إطارات جميع التضاريس جوديير رانجلر دورا تراك مع جنط ألمنيوم 17 بوصة
شبكة أمامية سوداء
مصدات ضخمة مطلية بالبودرة
إضاءة أمامية ليد
رسم جرافيت بكلمة “باور واجن” (Power Wagon)
رفارف عجلات الطرق الوعرة
رام 2500, المربع نت

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رام 2500: تجهيزات البيك اب لملائمة الأعمال الشاقة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1169

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager