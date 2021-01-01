رام 2500: تجهيزات البيك اب لملائمة الأعمال الشاقة

رام 2500 هي بيك اب للأعمال الشاقة متوفرة في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة بترومين ستيلانتس جُهزت لتكون بارعة في أداء مهام النقل على أصعب التضاريس في حين أنّ الجالس في الداخل يتمتع بأرز تكنولوجيا الترفيه والراحة.
وتنتمي رام 2500 إلى فئة بيك اب كاملة الحجم، بفئتها فئة باور واجن التي قُدمت إلى السوق السعودي على أنّها الأكثر قدرة على الطرق الوعرة حسب وصف الشركة الأمريكية، فهل يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف؟ نسلط الضوء على أهم تجهيزات الأداء.
ونش وارن ZEON-12
الونش الحصري ZEON-12 يتمتع بقدرة سحب تبلغ 5,443 كيلو جرام، وهو الوحيد بهذه القدرة المركب في المصنع لسيارة بيك اب حسب الشركة الأمريكية.
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