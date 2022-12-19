سعر الذهب اليوم الإثنين 19-12-2022 في بداية التعاملات



سعر الذهب سعر الذهب

ترصد بوابة «المصري اليوم»، آخر تحديث في سعر الذهب الآن، وتستعرض قائمة سعر الذهب اليوم الإثنين في بداية التعاملات وفقًا لـ أمير رزق، عضو شعبة الذهب.



سعر الذهب بالدولار اليوم

سعر أونصة الذهب اليوم



سجلت سعر الأونصة الذهب استقرارًا عالميًا، حيث جاءت بقيمة 1973 دولارا الآن.

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