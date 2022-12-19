سعر الذهب اليوم الإثنين 19-12-2022 في بداية التعاملات

سعر الذهب
ترصد بوابة «المصري اليوم»، آخر تحديث في سعر الذهب الآن، وتستعرض قائمة سعر الذهب اليوم الإثنين في بداية التعاملات وفقًا لـ أمير رزق، عضو شعبة الذهب.
سعر الذهب بالدولار اليوم
سعر أونصة الذهب اليوم
سجلت سعر الأونصة الذهب استقرارًا عالميًا، حيث جاءت بقيمة 1973 دولارا الآن.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 21 اليوم
ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 بقيمة 20 جنيها لسعر الجرام وهو العيار الأكثر انتشارا في الاسواق فوصل 1800 جنيه.
سعر الذهب اليوم الاحد 18 ديسمبر
سعر الذهب عيار 24 اليوم
تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين بقيمة 28 جنيها للجرام الواحد فسجل 2006 جنيهات.
سعر الذهب اليوم الأحد 18-12-2022
سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد
وارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 17 جنيها للجرام الواحد، فأصبح 1542 جنيها، بعد أن كان سعره بالأمس 1525 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ما يقارب 200 جنيه، مقارنة بسعره في بداية التعاملات اليوم فسجل 14400 جنيه.
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