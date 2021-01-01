سميكة ولذيذة ..طريقة عمل الشوكولاتة الإيطالية الساخنة..

كوب من الشوكولاتة الساخن في ليلة شتاء باردة تكفي للتدفئة والشعور بالاسترخاء، مذاق ممتع خاصة إذا كانت صنعت بالطريقة الإيطالية، سمكها ونعومة كريمتها تشعرك بالسعادة وخاصة إذا كانت ليلة ممطرة، في تقريرنا التالى سنتعرف على أفضل طريقة عمل لهذا المشروب الساحر من موقع"insidetherustickitchen"
من السهل صنع الشوكولاتة الساخنة السميكة في المنزل في وقت لا يزيد عن 5 دقائق، مع إضافة بعض الأعشاب أو الكريمة أو صوص الكراميل.
المقادير
حليب، مسحوق من الكاكاو، شوكولاتة مقطعة مكعبات صغيرة، سكر حسب الرغبة، كمية بسيطة من نشا الذرة ذرة ملح
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