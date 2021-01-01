سميكة ولذيذة ..طريقة عمل الشوكولاتة الإيطالية الساخنة..

آخر الأخباراخبار منوعة › سميكة ولذيذة ..طريقة عمل الشوكولاتة الإيطالية الساخنة..

صورة الخبر: الشوكولاتة
الشوكولاتة

كوب من الشوكولاتة الساخن في ليلة شتاء باردة تكفي للتدفئة والشعور بالاسترخاء، مذاق ممتع خاصة إذا كانت صنعت بالطريقة الإيطالية، سمكها ونعومة كريمتها تشعرك بالسعادة وخاصة إذا كانت ليلة ممطرة، في تقريرنا التالى سنتعرف على أفضل طريقة عمل لهذا المشروب الساحر من موقع"insidetherustickitchen"

من السهل صنع الشوكولاتة الساخنة السميكة في المنزل في وقت لا يزيد عن 5 دقائق، مع إضافة بعض الأعشاب أو الكريمة أو صوص الكراميل.

المقادير
حليب، مسحوق من الكاكاو، شوكولاتة مقطعة مكعبات صغيرة، سكر حسب الرغبة، كمية بسيطة من نشا الذرة ذرة ملح

طريقة العمل
أضيفي المقادير السابقة من الحليب ومسحوق الكاكاو والشوكولاتة المقطعة مع السكر في وعاء على النار ويقلب جيدًا حتى ذوبان التام للمكونات ثم أضيفى النشا واستمرى في التقليب حتى يصبح المزيج سميك وناعم وفي النهاية ضعى ذرة الملح

وتقدم في أكوب

فوائد كوب الشوكولاتة الساخنة
كوب الشوكولاتة له العديد من الفوائد على الصحة وخاصة النفسية لأن الشوكولاتة تعزز الحالة المزاجية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعيد لجلد البشرة نضارتها

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سميكة ولذيذة ..طريقة عمل الشوكولاتة الإيطالية الساخنة..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86488

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager