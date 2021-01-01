سميكة ولذيذة ..طريقة عمل الشوكولاتة الإيطالية الساخنة..



الشوكولاتة الشوكولاتة

كوب من الشوكولاتة الساخن في ليلة شتاء باردة تكفي للتدفئة والشعور بالاسترخاء، مذاق ممتع خاصة إذا كانت صنعت بالطريقة الإيطالية، سمكها ونعومة كريمتها تشعرك بالسعادة وخاصة إذا كانت ليلة ممطرة، في تقريرنا التالى سنتعرف على أفضل طريقة عمل لهذا المشروب الساحر من موقع"insidetherustickitchen"



من السهل صنع الشوكولاتة الساخنة السميكة في المنزل في وقت لا يزيد عن 5 دقائق، مع إضافة بعض الأعشاب أو الكريمة أو صوص الكراميل.



المقادير

حليب، مسحوق من الكاكاو، شوكولاتة مقطعة مكعبات صغيرة، سكر حسب الرغبة، كمية بسيطة من نشا الذرة ذرة ملح

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طريقة العملأضيفي المقادير السابقة من الحليب ومسحوق الكاكاو والشوكولاتة المقطعة مع السكر في وعاء على النار ويقلب جيدًا حتى ذوبان التام للمكونات ثم أضيفى النشا واستمرى في التقليب حتى يصبح المزيج سميك وناعم وفي النهاية ضعى ذرة الملحوتقدم في أكوبفوائد كوب الشوكولاتة الساخنةكوب الشوكولاتة له العديد من الفوائد على الصحة وخاصة النفسية لأن الشوكولاتة تعزز الحالة المزاجية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعيد لجلد البشرة نضارتها