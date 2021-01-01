عملة "Ethereum" الرقمية أكثر استدامة من البيتكوين

تواجه البيتكوين مشكلة انبعاثات الكربون بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة في التعدين، حيث ظهرت عمليات حظر على العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بعد الكشف الأخير عن أن إنتاج العملة المشفرة ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون سنويًا مثل بلد صغير، والجدير بالذكر أن عملة "Ethereum"، أكبر منافس البيتكوين، قد خفضت متطلباتها من الطاقة الكهربائية بنسبة 99.84? على الأقل من خلال تغيير طريقة إنتاجها.
ويشرح الخبير الاقتصادي بالعملات المشفرة Alex De Vries كيف أجرت Ethereum التغيير وكيف يمكن لصانعي السياسات والمستهلكين دعم الانتقال إلى نماذج أكثر استدامة للعملات المشفرة الأخرى في مقال منظور في مجلة Patterns، وفقاً لموقع scitechdaily.
قامت Ethereum بإجراء تغيير أطلق عليه اسم The Merge في 15 سبتمبر 2022، وقد غيّر هذا التغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء كتل البيانات التي تشكل العمود الفقري للعملة المشفرة. قبل الدمج، كان Ethereum هو نفسه تمامًا مثل البيتكوين في الطريقة التي يعمل بها، والطريقة التي يستخدم بها الطاقة، لأن كلاهما كان يعمل بآلية كثيفة الطاقة تسمى إثبات العمل، كما يقول De Vries، وهو علم بيانات وباحث اقتصادي في جامعة Vrije Universiteit أمستردام في هولندا، "ولكن نظرًا لأنها ابتعدت عن هذه الآلية، تعمل Ethereum الآن بشكل أكثر كفاءة".
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