تكشف دراسة جديدة عن كيفية تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية

اكتشف باحثون أن أداء وسعة مواد الجيل التالي من البطاريات قد تتعرقل بسبب الحركة غير المنتظمة لأيونات الليثيوم، حيث راقب الفريق الذي تقوده جامعة كامبريدج، تدفق أيونات الليثيوم في الوقت الفعلي داخل مادة بطارية جديدة محتملة.
كان يعتقد سابقًا أن الآلية التي يتم من خلالها تخزين أيونات الليثيوم في مواد البطارية تكون موحدة لكل جسيم نشط، ومع ذلك اكتشف البحث الذي تقوده كامبريدج أن تخزين الليثيوم ليس موحدًا على مدار دورة تفريغ الشحنات، وفقاً لموقع scitechdaily.
,عندما تقترب البطارية من الانتهاء من دورة تفريغها، تصبح أسطح الجسيمات النشطة مشبعة بالليثيوم بينما تكون نواتها ناقصة في الليثيوم، ويؤدي هذا إلى انخفاض في السعة وفقدان الليثيوم القابل لإعادة الاستخدام.
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