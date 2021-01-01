تم اكتشاف تماثيل عتيقة لبوذا عمرها ألف سنة في سوق قديم بالصين

تم اكتشاف أكثر من 680 قطعة من تماثيل بوذا ومنحوتات الباجودا، في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجددة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأن التماثيل تم اكتشافها في حفرة داخل أنقاض السوق الشرقي، وهو سوق قديم كان مركزا تجاريا رئيسيا خلال عهد أسرة تانج (خلال الفترة من عام 618 وحتى عام 907).
وقال هان جيان هوا، من معهد الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن تماثيل بوذا صُنعت من الطين والسيراميك والحجر، وقد تضرر معظمها، مضيفا أنها قد تم تغليفها ونقلها إلى مكان آخر لتوفير حماية أفضل وإجراء مزيد من البحث عليها.
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