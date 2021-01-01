تم اكتشاف تماثيل عتيقة لبوذا عمرها ألف سنة في سوق قديم بالصين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تم اكتشاف أكثر من 680 قطعة من تماثيل بوذا ومنحوتات الباجودا، في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجددة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأن التماثيل تم اكتشافها في حفرة داخل أنقاض السوق الشرقي، وهو سوق قديم كان مركزا تجاريا رئيسيا خلال عهد أسرة تانج (خلال الفترة من عام 618 وحتى عام 907).

وقال هان جيان هوا، من معهد الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن تماثيل بوذا صُنعت من الطين والسيراميك والحجر، وقد تضرر معظمها، مضيفا أنها قد تم تغليفها ونقلها إلى مكان آخر لتوفير حماية أفضل وإجراء مزيد من البحث عليها.

وتم تزيين العديد من تماثيل بوذا برسومات ملونة وعناصر ذهبية، وهو أسلوب فريد من نوعه للفن البوذي خلال عهد أسرة تانج.

وبناء على توقعات هان، فقد تكون التماثيل مرتبطة بقاعة بوذا أو مستودع متجر يقع في الشارع.

كما اكتشف علماء الآثار في أطلال السوق الشرقية مسارات وخنادق تصريف وأسس منازل، بالإضافة إلى عدد كبير من الآثار الثقافية لأسرة تانج، بما في ذلك أوعية ثلاثية الألوان.

وتم العثور على أنقاض السوق في أواخر خمسينيات القرن الماضي. ويغطي الموقع، الذي يبلغ طوله أكثر من 1000 متر وعرضه 924 مترا، مساحة كيلومتر مربع واحد تقريبا.

المصدر: بوابه الاهرام

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