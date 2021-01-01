مع بداية فصل الشتاء مشروبات ساخنة للتخلص من نزلات البرد

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مع بداية فصل الشتاء هناك الكثير من الأشخاص يكونوا عرضة للإصابة بنزلات البرد والكحة، ولأن أغلبنا يميل الى المشروبات الساخنة لأنها تساعد فى علاج الكحة والسعال



1 - مشروب الزنجبيل بالليمون



الزنجبيل بالليمون يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي يمكن أن تحميك من نزلات البرد وتساهم في علاج الكحة، لذلك ينصح بتناوله إن كنت تعانين من الكحة أو السعال، لأنه يساعدك في تهدئة التهاب الحلق الناتج عن السعال، كما أنه ويمكنك تحضيره بأكثر من طريقة سواء بتقشير الزنجبيل الطازج ،وإضافة له الماء المغلي أو بوضع القليل من بودرة الزنجبيل مع الماء المغلي والليمون.

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2- مشروب الشاى بالليمونيوفر لك مشروب الشاى العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن عند الإصابة بالسعال وتهدئة التهاب الحلق، يمكن أن يساعد كوب من الشاي على تهدئة الحلق الذي يشعر بالتهاب بسبب السعال.بالأضافة إلى فوائد صحية أخرى، قد يكون للمكونات الطبيعية في هذه الأنواع من الشاي، مثل الخصائص المضادة للالتهابات أو المضادة للميكروبات فوائد صحية.3- الليمون بالعسلإن كنت تبحث عن طريقة طبيعية وسهلة لعلاج الكحة والسعال فيعد مشروب الليمون بالعسل هو أفضل خيار لأن له تأثير ساحر على الجسم. خاصة عند تناوله قبل النوم مباشرة هو يسهل عملية التنفس وعدم مواجهة أي صعوبات بسبب الكحة أو السعال أثناء النوم.4- الشاي الأخضرالشاي الأخضر له فوائد للجسم التي لا حصر لها، وهو أيضًا يساعدك في علاج السعال بشكل كبير لأنه يقلل نمو البكتريا والفيروسات والفطريات لعلاج نزلات البرد. ولكن من المفضل تناوله قبل النوم لأنه يقوم بتهدئة الأعصاب وبالتالي يجعلك تنامين بسهولة دون الشعور بالإنزعاج من الكحة أو السعال.5- مشروب النعناعهناك الكثير منا يعشق تناول النعناع باستمرار وفي الحقيقة يعد من المشروبات الرائعة التي تساعدك في علاج نزلات البرد ومشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات وأيضًا يسهل عملية التنفس إن كان الشخص مصاب بنزلات البرد.6- أوراق الجوافةمشروب أوراق الجوافة له فوائد عديده في الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا، فهي تحتوي على فيتامين سي والمعادن التي تساعدك في علاج السعال والبلغم إلى جانب تطهير الحلق، ولكي تتخلص بشكل نهائي من السعال والكحة يمكنك إضافة إليها العسل الذي سوف يجعل لها تأثير كبير في التخلص من الأمراض. فكل ما أنت بحاجة لفعله هو وضع القليل من أوراق الجوافة في ماء مغلي وأضيف له ملعقة كبيرة من العسل.